Pueblos originarios a favor de contar con representación en la administración municipal

Representantes de comunidades indígenas asentadas en la Capital potosina, se pronunciaron a favor del proceso que realiza el Ayuntamiento para contar con la representación de los pueblos originarios en la administración municipal, y denunciaron que el ex director de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, cobró por más de dos años su salario como tal, a pesar de que fue removido a los seis meses de tomar el cargo.

El pasado viernes, representantes de comunidades y pueblos indígenas se reunieron con funcionarios del Ayuntamiento capitalino ,a quienes propusieron que la Unidad de Atención se convierta en un órgano colegiado para que todos los pueblos y comunidades indígenas estén representados a través de una junta directiva que además tendrá paridad de género.

Al respecto, este miércoles, representantes de las comunidades mixteca baja, mazahua y triqui, así como de los pueblos náhuatl, otomí y tének, respaldaron esta propuesta y reconocieron la disposición del Ayuntamiento capitalino para continuar con el diálogo y trabajo en favor de los pueblos originarios.

Sin embargo señalaron que el representante del "Frente Unión de Pueblos Originarios" se opuso al cambio en la estructura; al respecto, Palmira Flores García, representante de la comunidad triqui, indicó que el ex director de la Unidad de Asuntos Indígenas es quien dirige a dicho frente y denunció que hay intereses personales de por medio, pues aseguró que en los reportes de gasto de la administración municipal, detectaron que el ex funcionario, Zenón Santiago Cervantes, recibió por dos años y medio su salario de 30 mil pesos mensuales a pesar de que a los seis meses fue removido del cargo.

Cabe recordar que la elección de Zenón Santiago fue combatida en el Tribunal Electoral de la federación por representantes de comunidades indígenas debido a que no se realizó conforme a sus usos y costumbres, por lo que el tribunal ordenó al Ayuntamiento reponer el proceso, lo cual no hizo.

Así mismo, Flores García destacó que a pesar de que el ex funcionario municipal asegura contar con representantes de comunidades indígenas en su organización, éstos deben contar con acta de asamblea para ostentarse como representantes, "él no tiene autoridad para legitimar a nadie, mientras no tengan acta de asamblea no representan a nadie".

En este posicionamiento a favor de la Junta Directiva de Comunidades y Pueblos Indígenas, estuvieron Narciso Mendoza López, representante de la comunidad mixteca baja, Vicente Domingo Hernández Ramírez representante de la comunidad mazahua, Palmira Flores García representante de la comunidad triqui, María Eugenia Bautista representante del pueblo tének, Germán Bautista Hernández y Paola Sánchez representantes del pueblo náhuatl, Melquiades Macario Pérez representante del pueblo otomí, y Norma Tristán representante de la comunidad huachichil.

