Pueblos indígenas, la gran riqueza

La riqueza que aporta a nuestro Estado la composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística debido a la presencia de los pueblos Náhuatl, Tének o Huasteco, Xi´Oi o Pame, igualmente de los pueblos Wixárikas o Huicholes. Así como la existencia de los pueblos Mixteco, Mazahua y Triqui en el territorio de la Entidad Potosina, es sin duda un componente que fortalece los sentidos de identidad y apropiación de las y los Potosinos. Siendo motivo de respeto y de orgullo sus tradiciones, la artesanía, la danza, la gastronomía, la música, la vestimenta típica. Poniendo énfasis en el privilegio que simboliza contar con su presencia en San Luis Potosí y la influencia cultural que como pueblo Potosino hemos recibido. Ser partícipe de la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Estado de S.L.P. que está llevando a cabo el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, es desde mi punto de vista un acto de congruencia con todas las culturas ancestrales que representan y que además es propia y también su derecho. Considero que obtener su consentimiento relativo a todo aquel acto que atraviese por sus saberes ancestrales, por sus territorios, por sus usos y costumbres, y por todo aquello que represente la cultura que ha sido su forma de vida por los anales de la historia es necesario e imprescindible.

Génesis y hecho trascendental que marcó la pauta para la existencia de la consulta fue el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1989). Instrumento que reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a su carácter de pueblos, su derecho a asumir el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y de su desarrollo así como el derecho sobre sus territorios que habitan. Todos temas sobre los que deben ser consultados y consultadas así como participar en la toma de decisiones para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.1

Posterior surge enfoque de interculturalidad en el que se ha basado la consulta el cual, es un componente importante para la creación de políticas públicas dirigidas a las personas pertenecientes al mencionado sector de la población y su importancia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2005). En el marco de la Convención Sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, define que la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Lo cual, como dije es la esencia y motivación para la realización de la consulta.2

Los relevantes temas incluidos en la consulta versarán al respecto de la Reforma Electoral, Justicia, Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, Igualdad y Género, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Económico, Salud, Consulta Indígena. De forma personal, me complace que la consulta se encuentre ya en sus fases iniciales, ya que fue un compromiso, impulsar desde mi curul las políticas públicas con enfoque de interculturalidad que impacten positivamente a las y los habitantes de los pueblos originarios de los 24 municipios de San Luis Potosí en donde habitan. Desde mi subjetividad, ser una mujer Huasteca, Aquismonense, que me permitió una vida muy cercana a personas de mi total aprecio pertenecientes a la etnia Tenek con quienes cohabitamos en mi pueblo. Siendo por mis amigas y amigos, compadres y comadres, compañeros y compañeras de escuela, de juegos y de vida, por lo que no concebiría pasar por encima de lo que he respetado hoy y siempre. Todo lo contrario, considero que en este acto en donde ellas y ellos son protagonistas es un acto de justicia social y también es un acto que de alguna manera pudiera resarcir los agravios del pasado a quienes ocuparon primero esa tierra bendita que les ha pertenecido por siempre y les sigue perteneciendo hoy.

Ets´ey u kedh´kom axi u le´ ku t´aja, ku puwedh´a u kuenchal, ani an k´uaxilomchik

Siempre persiguiendo mi objetivo, engrandecer mi tierra y mi gente !

