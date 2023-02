Proyectos de ciencia de investigación del IPICYT, con alta probabilidad de financiamiento

Hay proyectos de ciencia de investigadores del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, IPICYT, que tienen altas posibilidades de recibir financiamiento de Estados Unidos de América, para ello representantes de la oficina de Investigación Naval Global ofrecieron pláticas a investigadores que pueden alcanzar este beneficio.

Arturo Ayón, director de ciencias en la oficina de Investigación Naval Global, realizó una visita al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) con la intención de dar una plática a investigadores y alumnos para dar a conocer su programa de apoyo económico a proyectos de ciencia.

La misión de la oficina que representa es promover la investigación básica, en su caso particular en América Latina, de manera que está buscando investigadores en países de centro y Sudamérica, para describirles el programa en el que trabaja e invitarlos a que envíen anteproyectos para que sean considerados a recibir un apoyo financiero.

Los centros de investigación, tienen la ventaja de que conocen cuál es el estado de la ciencia en algún área. Conocen cuáles son las lagunas que hay y son los más interesados en recibir o considerar fondos de investigación, porque el equipo cuesta, todo lo relacionado con ciencia es caro en general.

“Si hay algo que un investigador siempre necesita, son fondos y adiciones para seguir adelante”. El compromiso de la investigación es sencillo porque el investigador tiene que enviar un reporte anual de actividades, describiendo lo que se ha hecho, que se ha observado y que se ha medido; y lo más importante es que publique su investigación. En muchos casos, cuando hay patentes de por medio, un investigador puede no publicar, porque cuando lo haga, ya no puede patentar, pero en el caso de ciencia básica ese problema no existe.

En el caso de la propiedad intelectual, dijo, sigue la política estándar, es decir que la investigación la hace la Universidad o el instituto, por lo tanto, le pertenece a este mismo y al investigador. “Nosotros promovemos la ciencia, pero no queremos co-autoría en ninguna patente, no buscamos eso”.

Los investigadores ya tienen experiencia en los temas de la actualidad, de manera que deberían ser relativamente fácil, hacer un anteproyecto y enviarlo a la oficina para considerarlo.

Cuestionado sobre antecedentes de apoyo a algún proyecto en San Luis Potosí el también investigador, de origen mexicano, indicó que un proyecto de investigación no ha tenido ese beneficio “pero, en alguna ocasión, en un congreso,(2º Congreso de la Asociación Mexicana de Carbono 2017, realizado en el IPICYT) su oficina proveyó algunos fondos, pero lo ideal sería para anteproyectos de investigación.

Este programa es una oportunidad para los investigadores y también para estudiantes, y destacó que la misión del IPICYT es preparar estudiantes y realizar investigación de frontera, “y para eso se requieren fondos, es una buena oportunidad para todo mundo”.

Vladimir Alonso Escobar Barrios, Investigador titular C de la División de Materiales Avanzados del IPICYT, dijo que con la visita de este funcionario y el proyecto que presenta, abre la posibilidad de opciones para poder aplicar y desarrollar propuestas en ciencia básica que “es fundamental para lo que hacemos cada día nosotros; en especial en la División de Materiales Avanzados cobra relevancia este tipo de iniciativas que en ocasiones son desconocidas en el país, por lo que tuvimos la idea de invitar para conocer las oportunidades que nos ofrece la oficina para la que trabaja”.

Para finalizar, que ahora se contará con la oportunidad de participar activamente en esta iniciativa con propuestas "este proyecto de apoyo es una buena oportunidad de financiamiento y que es complementaria a lo que se tiene actualmente en el país”.