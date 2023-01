Proyecto del aeropuerto de Tamuín se retrasa un año: RGC

La falta de recursos del orden federal, encaminados al proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto de Tamuín, generará un retraso de hasta un año para que pueda ser concretado.

“Todavía no tenemos presupuesto para el aeropuerto de Tamuín, el gobierno federal no le destinó recursos, no hay dinero y, como ya lo comenté, si ellos no le entran vamos a tener que entrarle nosotros como gobierno del estado”, así lo expresó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

Cuestionado acerca de cuánto tiempo podría retrasarse, debido a que no hay presupuesto federal, el mandatario estatal previó que: “yo creo que un año, fácilmente un año”.

Explicó que lo primero que hay que solucionar es la concesión “resolver a dónde se iría la concesión que actualmente la tiene el gobierno federal, y cuánto tiempo podría tomarles”.

Con respecto a la conectividad del Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga”, afirmó que vamos bien, “ya tenemos dos vuelos nuevos, y la carretera la tenemos que entregar el próximo mes al 100 por ciento”.

Luego de eso, añadió, “ya nada más entraría OMA a la ampliación de su parque logístico de 200 hectáreas que tiene a un costado, para seguir agrandando el aeropuerto de la capital potosina”.

Finalmente en el tema, destacó que solo falta concretar los vuelos a Guadalajara y Toluca, “con eso culminaríamos nosotros”.

El Aeropuerto Nacional de Tamuín, está localizado a cinco kilómetros de la ciudad de Tamuín y cerca de Ciudad Valles, es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una corporación del gobierno federal.

Arranque de obras será la constante en 2023

En otro orden de ideas, Gallardo Cardona confirmó que “vamos a seguir arrancando obras todos los días, todos los meses, como lo hemos hecho a partir del primero de enero.

Ejemplificó con el banderazo que recién se dio en la avenida Vasco de Quiroga, “que va a ser arreglada y alumbrada totalmente; toda la Industrial Aviación completa va a arreglarse, vamos a atender toda la zona como lo hicimos con Fray Diego de la Magdalena y con el Parque Tangamanga II; 2 toda la zona la vamos a dejar nueva”, prometió para concluir.