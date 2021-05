Proyecto con participación ciudadana para generar comunidad: Xavier Nava

"Para contar con un Municipio moderno con condiciones mejores para vivir, es indispensable la continuidad con cambios para ampliar los beneficios de proyectos, programas y obras, siempre con la participación de la ciudadana para generar comunidad", así lo dijo Xavier Nava Palacios, aspirante ciudadano a la Presidencia Municipal con habitantes de Himno Nacional.

Hoy es indudable que hay mayores beneficios para las potosinas y potosinos, remarcó, porque nosotros tenemos cierto que donde hay necesidad se debe invertir, además de aprovechar la organización de las vecinas y vecinos para atender sus demandas. Esto se logrará con el plan “Actívate San Luis” y la inversión planeada de mil 300 millones de pesos, con proyectos viables.

Pidió ser portavoces y convencer la importancia de este movimiento "porque hemos dado resultados y si no hubiéramos hecho nada, no tendríamos cara para estar frente a Ustedes y mucho menos para pedirles su confianza no sólo para ganar la Alcaldía, sino el Congreso Local y la Gubernatura.

Mientras Xavier Nava agregó la trascendencia de no dejar que quienes han abusado de San Luis regresen, “pero eso sólo se logrará con su confianza, con su voto”; habitantes de esta colonia resaltaron las cámaras de video-vigilancia y las obras de bacheo y "así como les daremos nuestro voto, confiamos en que también sigan con los apoyos a esta zona de la capital".

También por la tarde, tuvo un acercamiento con profesionales de la Salud del IMSS, quienes expusieron la necesidad de mejorar los alrededores de hospitales, clínicas y albergues, además de mayor seguridad; a la par reconocieron la modernización del alumbrado y distintas obras, por lo que se comprometieron respaldar el proyecto de Nava Palacios. El candidato ciudadano atendió estas solicitudes no sólo en favor del personal del Seguro, sino de la derechohabiencia potosina, "además esta próxima elección más que ser de partidos es de proyectos y por eso es fundamental que decidan por la continuidad y quienes tenemos la experiencia en la administración. También apoyaremos la propuesta de Ustedes, de hacer un homenaje a quienes perecieron combatiendo la pandemia".

Finalmente, también se reunió con integrantes de una agrupación religiosa y además de reiterar el respeto a las distintas creencias, insistió en que se busca una ciudad con visión de futuro e incluyente con más obras, mayor seguridad y mejores servicios públicos, "y lo que hoy buscamos a través de la continuidad son más resultados en una administración que dure 6 años para que elevar la calidad de vida de la población más allá de despensas y de tratar de controlar políticamente a quienes las reciben". Solicitaron más seguridad, atención a familias vulnerables y un Gobierno más honesto, además de crear un área de vinculación con este tipo de asociaciones.