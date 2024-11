Proyectan refugio para mujeres víctimas de violencia en Soledad

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció la construcción de un refugio destinado a mujeres y niños que enfrentan situaciones de violencia en sus hogares. Este proyecto busca brindar un espacio seguro y digno para quienes han sufrido agresiones físicas, psicológicas o verbales, y carecen de un lugar al cual acudir.

“Es que la mujer no quiera salirse de la casa, no es que esté a gusto tolerando la violencia, sino que no tiene a dónde ir. Ese es un gran problema que enfrentan día a día. En Soledad vamos a construir un hogar seguro donde las mujeres víctimas puedan estar refugiadas y protegidas por el Gobierno del Estado y el municipio”, expresó Navarro Muñiz durante el anuncio, destacando el compromiso de su administración con la protección de los derechos humanos.

El edil dijo que los refugios para mujeres víctimas de violencia son espacios esenciales para garantizar la seguridad y la recuperación emocional de quienes han enfrentado maltrato.

“Un espacio así nos serviría para orientar sobre los pasos necesarios para garantizar su seguridad y la de sus hijos, así como para perseguir legalmente a los agresores, también a adquirir herramientas para lograr independencia económica de las mujeres”.

Dijo que de lograrse esto, sería un paso significativo hacia la erradicación de la violencia de género en Soledad de Graciano Sánchez. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de su correcta implementación y la voluntad de garantizar que las mujeres y niños encuentren en este espacio un verdadero refugio para reconstruir sus vidas.