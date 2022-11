Proyectan aumentar tarifas de agua comerciales e industriales; sus representantes están de acuerdo

“En el Congreso del Estado hay un gran y amplio consenso para no aumentar las tarifas domésticas de agua potable porque se lastimaría a las familias, mientras que en las tarifas comerciales e industriales vamos a analizar la posibilidad de incrementos”, dijo el vocal de la comisión del Agua diputado José Luis Fernández Martínez.

Expuso que “el mensaje que recibimos de la Junta de Gobierno del INTERAPAS es que los representantes de los sectores comercial e industrial están de acuerdo en que se les aumente la tarifa, porque votaron a favor pero aun no concluimos el análisis y la discusión y cuando esté la información, la daremos a conocer”.

Las y los integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado continuaron el análisis de las iniciativas de Cuotas y Tarifas de los organismos operadores que las presentaron en tiempo y forma y acordaron llevar a cabo un trabajo con responsabilidad para no afectar la economía de los usuarios.

Los organismos de agua de Cárdenas, Tamuín, Rayón y Tamazunchale no presentaron solicitudes de aumento en sus cuotas y tarifas y solo indexarían en base al Indice Nacional de Precios al Productor; INTERAPAS, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale, Rioverde, Ciudad del Maíz, Cárdenas, Villa de Arista.

Tamuín, Charcas, Axtla, San Ciro de Acosta, Ciudad Fernández, Villa de la Paz, Villa de Reyes, El Refugio, El Naranjo, Tanquián de Escobedo, Ébano, Cerritos y Cedral, son los organismos que están siendo revisados en sus propuestas, condiciones, viabilidad y otras características que tienen.

El diputado Fernández Martínez dijo que “en el tema de agua tenemos que ser cuidadosos porque una mala decisión puede afectar a las familias y también debemos cuidar a los organismos que han tenido un buen comportamiento y enfrentado bien el problema de abasto de agua para mantenerles la competitividad”.

“Es un tema difícil de resolver en dos reuniones, los asesores están trabajando en propuestas que no son firmes pero sí motivo de análisis y discusión en próximos encuentros; en el caso del INTERAPAS no veo seriedad en su planteamiento, dicen que necesitan dinero pero no dicen para qué, señalan que quieren aumento del 24.9 pero en la revisión encontramos que son incrementos del 24, 35, 130 y 180 por ciento, como que sentimos que nos quieren sorprender”.

“Lo que esperaría de todos los organismos es que presenten un plan de trabajo, y saber para qué quieren el dinero, en qué lo van invertir, cómo, el impacto en la mejoría del servicio, queremos planteamientos serios hasta ahora, no hay ninguna decisión tomada sobre las propuestas de ningún organismo”, puntualizó.