Proyectan 4 nuevas secretarías en el gabinete de Enrique Galindo

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos confirmó que compactará la administración que encabeza y en breve dará a conocer al menos cuatro nuevas secretarías.

“Estamos trabajando en ello; es una de las encomienda que les di a los titulares (de dependencias) que es la optimización de la administración pública; hay cosas que se tienen que equilibrar…”.

Indicó que actualmente se trabaja con cuatro secretarías: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría General y la Secretaría Técnica. “Podría haber otras cuatro secretarías y a partir de ahí la reestructura”, expresó.

Asimismo, en entrevista después de la presentación de la agenda cultural para las festividades por el Día de Muertos, reiteró que en su propuesta de Ley de Ingresos que entregó hace uso días al Cabildo no está previsto un alza en impuestos, Aclaró que hay rubros que se actualizan por sí solos, y “eso hace parecer que se incrementan los impuestos…”.

Destacó que para alcanzar metas presupuestales se va a invitar a más usuarios a pagar el impuesto predial. “Hay todavía un 25 por ciento de cuentas catastrales que no se pagan, seria extraordinario que contribuyeran y eso ayudaría mucho a la ciudad”.

En este sentido, el presidente municipal mencionó el paquete e descuentos que se dieron a conocer hace unos días para el pago no solamente del impuesto predial, sino también de multas de tránsito o multas de desarrollo urbano, entre otras.

Al hablar de la nueva falla de El Realito, dijo que el Ayuntamiento no ha sido informado del origen del desperfecto, aunque se sabe que es en una zona “que no es la común”.

Se afecta a unos 200 mil habitantes, cada vez que deja de funcionar El Realito. “Es agua que no hay que pagar; nosotros pagamos puntualmente las tarifas impuestas, pero es un servicio totalmente irregular”, señaló.

Con relación algunas voces que consideran que el ex secretario general del Ayuntamiento, Jorge Hernández, no es la persona idónea para dirigir el organismo Interapas, mencionó que fue aprobado por los integrantes de la Junta de Gobierno del organismo, de 10 votos tuvo 7, es decir, mayoría calificada. ”Tiene los requisitos cubiertos, tiene mucha experiencia pública, y yo preferiría que el tema no se politizara…”.