Proyecta Sedeco cerrar sexenio con 10 mil mdd en inversión concertada

Existe la posibilidad de que el actual Gobierno Estatal cierre su administración con una inversión concertada de 10 mil millones de dólares, pues al día de hoy ya son 9 mil 949 millones de dólares concertados para San Luis Potosí.

Reveló lo anterior el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Gustavo Puente Orozco, quien destacó que esto es resultado de la confianza que siguen teniendo los empresarios en San Luis Potosí; de las casi 160 inversiones que se tuvieron en este sexenio, al menos 50 fueron ampliaciones de empresas ya instaladas, y el resto fueron nuevas inversiones que llegaron.

Local Primer semestre fue bueno para la industria, gracias a las exportaciones: Canacintra

“Me llena de satisfacción saber que están estas inversiones, en términos de que la gente siguió confiando y creciendo, no sólo en nuevas inversiones sino también las ya establecidas siguieron creyendo en SLP. Todos conocemos las empresas que en este sexenio continuaron creciendo y consolidándose, y es un gran esfuerzo que se hace del sector privado, a mí solamente me toca llevar las cuentas y no estorbarles, sino acompañarlos y facilitarles el camino”, expresó.

El funcionario recordó que hace dos sexenios, durante la gestión de Marcelo de los Santos Fraga, se tuvo una inversión concertada de 3 mil 900 millones de dólares y dónde llegaron empresas importantes como General Motors, con ello fijaron bases para un gran empuje en el sector automotriz. Posteriormente, en el siguiente sexenio con el Dr. Fernando Toranzo Fernández, se logró concertar una inversión de 7 mil 300 millones de dólares.

“El mundo cambió completamente, y ahora, si no somos más creativos y más agresivos nos vamos a quedar como el camarón que se duerme, entonces de verdad tenemos que buscarle y hacer unión, ya no sólo hacer competencia, pues esto va más allá”, añadió.

Leer más de El Sol de San Luis

Local BMW Group sigue recuperándose de la pandemia

Local Jóvenes ya no adquieren viviendas por cuestiones económicas