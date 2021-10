Próximos 6 meses serán complicados para la industria en SLP: CANACINTRA

Se vislumbra un panorama con dificultades para la industria en San Luis Potosí, tanto para este último trimestre de 2021 como para el primer trimestre de 2022, pues hay rompimientos muy serios en la cadena de suministro, no sólo por el desabasto de semiconductores a nivel mundial, sino también porque hay otros materiales y productos que están teniendo dificultad para ser importados.

Señaló lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, quien comentó que muy posiblemente se seguirán teniendo paros técnicos en algunas empresas, al menos por los próximos seis meses, dado que no hay una regularización en la proveeduría local.

No obstante, destacó, la demanda de productos en las empresas no ha parado, sino por el contrario, sigue creciendo, pero al no contar con el abasto necesario de manufactura, se pierden oportunidades de ventas.

“No es un asunto local, es un tema internacional, que viene arrastrando desde el transporte de materiales y productos de China hacia Estados Unidos, entonces, creo que al menos por los próximos seis meses sí viviremos una problemática de proveeduría en la industria local”, expresó.

Ante esta compleja situación, el empresario afirmó que la industria de manera general está planteando nuevas ideas y estrategias, para fortalecer la proveeduría local y no estar dependiendo por completo de los mercados internacionales; no obstante, a los empresarios les preocupa que no existan las condiciones adecuadas, para atraer ese tipo de inversiones a México.

“Hay ahorita muchas ideas y planes para poder crear inversión en México, para no estar dependiendo por completo del comercio internacional, hay también políticas de inversión en Estados Unidos para poder generar en México todas estas proveedurías, la preocupación de nosotros es que existan las condiciones en el país, para que esta inversión pueda ser atraída a México”, apuntó.