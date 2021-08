Próxima semana vacunarán a personas de 18 y más

María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que la próxima semana comenzarán a vacunar contra el covid-19 a los jóvenes de 18 y más, con la vacuna de AstraZeneca. También se hace especial énfasis en vacunación para embarazadas.

"Vamos a iniciar con la vacunación en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, para los jóvenes de 18 a 29 años, además de los rezagados y mujeres embarazadas, es una invitación porque estamos preocupados, porque verdaderamente el embarazo es un estado importante para la mujer y debe cuidarse mucho y en estos momentos es muy vulnerable a este virus, tenemos suficiente vacuna para todas".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Adicionalmente habrá vacuna para Matehuala, Ciudad Valles y Ríoverde para estos grupos de edad.

Además se estará proporcionando vacuna para los trabajadores de la zona industrial de San Luis Potosí.

"No queremos que el pico se siga elevando, es responsabilidad de ustedes que tomen en cuenta esta petición, les pedimos extremar precauciones para evitar contagios sobre todo no realizar reuniones porque se ha notado que los jóvenes son los más vulnerables. Aunque tengan la primera dosis no se confíen, no lo hagan síganse protegiendo. Terminando estos municipios grandes Vamos a continuar con el interior del Estado".

Los lugares que estarán abiertos para esta jornada de vacunación son las instalaciones de la Fenapo, el auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga II, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Centro Cultural Universitario Bicentenario, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí y la empresa BMW.