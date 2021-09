Protestan trabajadores del CECyTE

Ya no hay dinero para pagar la próxima quincena a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, SUTCECYTE, por eso hoy decenas de trabajadores salieron a protestar a las calles y anuncian que podrían abandonar las aulas.

El secretario general de dicha organización gremial, Alfredo Rodríguez López, señaló qué tuvieron que salir a manifestarse al centro histórico debido a que ayer no fueron escuchados por el gobierno del Estado y por ese motivo, la base trabajadora decidió marchar y exigir que garanticen su salario.

"Hasta ahorita no nos han comunicado nada, ya se hizo la marcha porque no nos han llamado para decirnos qué arreglo vamos a tener, es la falta de recursos que ha tenido el Colegio desde siempre, no es un asunto nuevo y con el cambio de gobierno se agudizó este tema porque nos quieren dejar en una condición de indefensión, porque el día jueves que tienen que depositar la quincena, no habrá recursos y por eso si no hay una solución, continuaremos con las movilizaciones porque tenemos compromiso con los padres de familia y los estudiantes".

Si esta situación no se compone, prometen que saldrán a las calles miles de trabajadores pertenecientes a la plantilla laboral del Cecyte, porque no solamente está en riesgo la siguiente quincena sino las que siguen "va a estar muy complicado para nosotros garantizar que los trabajadores tengan certidumbre de aquí a que acabe el año".

La siguiente medida que estarán tomando será marchar por las calles y abandonar las aulas como medida de presión para que la autoridad educativa y gubernamental entiendan que están atravesando por una situación difícil "no sabemos cómo nos va a ir, esto nos orillaría a dejar las aulas. Nosotros siempre hemos trabajado de forma híbrida, suspenderíamos las clases porque si no te pagan cómo trabajas. Nosotros no hemos dejado de trabajar ni un solo momento por los muchachos aún y con las pocas medidas de seguridad dentro de la pandemia".