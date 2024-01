Protestan por despido de maestros en la escuela Hombres del Mañana en SLP

En la escuela primaria Hombres del Mañana, se manifiestan padres de familia, debido a que quieren despedir a dos maestros de la institución pues al parecer no hay suficientes alumnos. La directora de la institución, Adela Frías, les señaló que la orden "viene de arriba".

Molestos con la dirección de la institución educativa ubicada en la Colonia Industrial Mexicana colocaron una serie de pancartas en las que se leía "No queremos que se vaya la maestra de segundo\u0009 A, Yanet, y el maestro Rey de quinto B".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

La señora Elizabeth Pérez, madre de familia, explicó que apenas el viernes se les informó de la destitución de estos maestros que serán retirados porque no completaron el número de alumnos por salón, "juntaron a los grupos y por eso están retirando a los maestros no queremos que se vayan, son muy buenos elementos y además nos avisaron de un día para otro".

A los maestros los despidieron el viernes y a partir de este martes ya no se van a presentar a laborar, motivo por el que los padres de familia se sintieron ignorados y consideran que es injusto que estos maestros se vayan a pesar de que dan muy buenos resultados frente a grupo.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Reconocen que efectivamente hay menos alumnos en la institución, pero ello obedece a que presuntamente la directora de este centro escolar no ha permitido que haya apoyo de nadie para que mejoren las condiciones que ofrece la escuela "hay salones que tienen 21 alumnos, estamos conscientes de que la que tiene la culpa de que no se vengan a inscribir a esta escuela, es justamente la directora, porque no ha generado proyectos de crecimiento, mi niño está en quinto grado y desde que entró no ha permitido que nos vengan a techar la escuela, está en las mismas condiciones debido a su actitud a que no nos ha permitido hacer nada a los padres de familia".

Continuarán con las protestas hasta que los maestros sean reinstalados en el cargo porque afirman "no queremos que se vayan nuestros maestros".

Por la mañana permitieron que hubiera clases, y se manifestaron durante la salida "queremos que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, nos voltee a ver". Pretenden continuar con movilizaciones en los siguientes días a fin de que no se den los cambios que afectan a sus hijos en el plantel.