Protestan pidiendo respeto a la vida

Unos 50 integrantes de organizaciones a favor de la vida, se manifestaron afuera del Congreso del Estado antes de que iniciara la sesión ordinaria, para dejar en claro su postura en contra de la legalización del aborto, tema que no se discutió porque no se agendó en la Gaceta Parlamentaria, por lo que, tras rezar durante algunos minutos, se retiraron.

Colocaron en las vallas instaladas afuera del recinto legislativo cartulinas con frases que decían "diputado potosino, no seas asesino", "si pides no más muertes por Covid 19, sé congruente: No más muertes de inocentes. Di sí a la vida", "desde 2006 la ligadura de trompas y la vasectomía son gratuitas. Opta por una. Ese sí es tu cuerpo".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Cuando personal de apoyo del Poder Legislativo les informó que el tema no estaba en la agenda y no se discutiría, los manifestantes que en su mayoría eran mujeres, decidieron rezar y luego de retiraron; durante la protesta mantuvieron una distancia entre ellos de dos a tres metros, atendiendo las recomendaciones de “sana distancia”.

En el acceso al recinto legislativo, personal de la Secretaría de Salud entregó gel antibacterial a cada uno de los asistentes incluyendo las y los diputados, además de que se les tomó la temperatura con una pistola especial; ninguna persona fue impedida de ingresar, pues no tenía ningún síntoma.

En el pleno, se permitió solamente la presencia de 27 diputados y personal de servicios parlamentarios, por lo que en esta ocasión no hubo público en las butacas, asesores cerca de los diputados ni periodistas haciendo entrevistas como habitualmente ocurre; fue una sesión diferente en todos los sentidos.

Se tenía programado que durara una hora y media a lo mucho pero debido a diversos debates se prolongó por cuatro horas.