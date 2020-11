Protestan maestros en la Sección 26 del SNTE

Un reducido grupo de maestros protestaron a las afueras de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, en demanda para que se realicen las elecciones internas y suceder en el cargo a Alejo Rivera Ávila quien recientemente falleciera víctima de Covid-19 en el Estado.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Encabezados por Felipe de Jesús Cervantes Pérez, el grupo de Transformación Sindical Magisterial, que no excedía ni las diez personas, exigió la apertura al proceso de renovación de dirigencia.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Cabe destacar que Alejo Rivera Ávila había terminado su ciclo como dirigente de la sección 26 del SNTE, el pasado mes de junio y se preveía que se realizarán las votaciones para cambio de la diligencia, sin embargo por la pandemia, tuvo que aplazar este procedimiento por instrucción del Comité Ejecutivo Nacional, CEN. A la muerte del líder sindical el CEN del SNTE envió a un delegado especial para encargarse de la institución y éste no ha señalado para cuándo pudieran llevarse a cabo las elecciones, que cabe destacar que el ex líder sindical logró que estas fueran libres y secretas, y con planillas, estrategia que antes no se hacía.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Entre sus pancartas se lee, "Elecciones ya" , "Democracia participativa, el SNTE es de Todos", "Maestros independientes en busca de la verdadera transformación", "No a la simulación".

Martín Báez | El Sol de San Luis

"Que elijan los sindicalizados de manera libre, somos maestros de base que no tenemos nada que ver con los grupos tradicionales, hoy vemos que Elba Ester Gordillo quiere meter la mano porque esta metiendo un movimiento de transformación, y aquí tiene a las Redes Sociales Progresistas y una organización MxM y hay el otro grupo de Alfonso Cepeda Salas, enviaron a un delegado que no tiene identidad de la base".

Leer más de El Sol de San Luis

Local SNTE entrega laptops a estudiantes

Local SUTSGE tumba Ley de Seguridad Pública de SLP por inconstitucional