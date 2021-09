Protestan maestros de telesecundaria por quiebre en el sistema de pensiones

Protestan frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno y de la dirección general de Pensiones de San Luis Potosí, decenas de maestros encabezados por María del Carmen Contreras Martínez, delegada del D-425 de jubilados y pensionados del Sistema de Telesecundaria, el motivo es el anunciado quiebre de la institución.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Es una manifestación para señalar que no somos tontos, que se den cuenta que no somos, sabemos lo que está pasando, sabemos desde el 2012 y 2013 lo que sucedió que es la continua amenaza de que no hay dinero para pagar

Desde hace tres años se recrudecieron los problemas para el sistema de Telesecundaria, la noticia de que no hay dinero para el 2021 “y si ustedes se han dado cuenta las declaraciones del director de pensiones Osiel Yudiche del gobierno del Estado, nos dice que no hay dinero, cuando nosotros sabemos que la Ley de Pensiones en su artículo 28 nos protege, porque durante todos los años, nosotros hicimos nuestras aportaciones y el gobierno debió hacer una aportación igual, hoy al final del camino nos encontramos con que no hay dinero, pero nada más que la legislación establece que son los las autoridades quienes nos deben cumplir”.

Relataron que cuentan con dos amparos donde los jueces los protegen legalmente y aunque tienen miedo de que se realicen maniobras oscuras para arrebatarles sus suspensiones, no cederán ante las amenazas del Gobierno del Estado.

Refirieron que están hablando de 200 millones de pesos mensuales para el pago de sus jubilaciones pero lo que les preocupa es que este gobierno ya se va y tienen preocupación por lo que pudiera ocurrir en la siguiente administración estatal "queremos decirle al gobierno actual que estamos conscientes que todo lo que está ocurriendo son malversaciones de fondos, esa es la situación, no venimos a tomar calles, sino a decirles que estamos conscientes de lo que están haciendo que la Ley nos protegen y que nos ampara”.