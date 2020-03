Protestan locatarios del mercado República con bloqueo

Locatarios del mercado “República” salieron y tomaron las calles aledañas en protesta por la exigencia del Ayuntamiento de la capital a cerrar sus negocios, derivado de la contingencia ambiental por el Covid-19, y criticaron a su dirigente de “irse a su casa” a descansar y no interceder por ellos.

Asimismo, criticaron la instrucción de cerrar por el ingreso a la fase 2 de la contingencia, y solamente dejar abiertas carnicerías, pollería, pescaderías y puestos de frutas y legumbres, y al mismo tiempo se permita a los mercaderes informales su venta, sin problema alguno.

Su protesta motivó el cierre de las calles aledañas al centro de abasto, como la avenida Reforma, Eje Vial, y las calles Moctezuma y Pedro Montoya, lo que generó embotellamiento que obligó a la Policía Vial a desplegar un operativo para habilitar vías alternas.

Durante la protesta, se apersonaron algunos enviados municipales que se rehusaron a hablar hasta que cada uno de los manifestantes respetara la distancia entre sí, otra de las medidas preventivas en esta contingencia.

Se aclaró que el cierre de locales no es una medida dictada por el municipio, sino de las autoridades sanitarias.

“Pinches líderes, nada más procuran sus bolsillos”, acusaron algunos de los locatarios, al lamentar el nulo apoyo de sus representantes, que ni aparecieron durante la protesta.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Los locatarios aclararon que no están en contra de la autoridad ni de las medidas sanitarias por el Covid-19, pero que no los pueden mandar de un día para otro a su casa. “Tenemos la necesidad de trabajar, y eso la autoridad no lo entiende; el alcalde recibe su sueldo, nosotros no”.

Personal del municipio solamente les aclaró que la medida es para evitar concentraciones de personas en los mercados, pero que los compradores pueden seguir acudiendo solamente a comprar productos de primera necesidad.