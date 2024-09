Protestan en la Facultad de Derecho de la UASLP vs reforma judicial

"México no es una sola voz es la suma de todas las voces"; "Llegó la dictadura": "México que descanse en paz 1821-2024"; "Sin justicia no hay futuro"; "Los estudiantes no fuimos parte de la destrucción del país"; "Como futuros profesionales del derecho creemos que el esfuerzo invertido en nuestra formación se ve amenazado con la reforma", estos son algunos de los letreros que colocaron estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, que se manifestaron inconformes contra la Reforma Judicial.

Esta no es la primera ocasión en que protestan de esta manera, pues ya se ha visto en otras ocasiones su interés por la defensa del país. Apenas la semana pasada habían colocado algunos letreros donde exigían a las autoridades que no permitieran que avanzara este tema en San Luis Potosí.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

A nivel nacional, las críticas de los universitarios hacia la Reforma Judicial, propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, generalmente se centran en aspectos clave que incluyen aspectos como la Falta de independencia judicial.

Los universitarios suelen expresar preocupaciones sobre la posible politización del poder judicial, hay temor de que las reformas puedan dar más control al poder ejecutivo o legislativo, lo que podría comprometer la independencia de los jueces y tribunales.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

En torno al acceso a la justicia se señala que las reformas pueden tener efectos adversos en la accesibilidad del sistema judicial, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. Cambios que favorezcan a grupos de poder o a intereses particulares pueden aumentar la desigualdad en el acceso a la justicia.

También les ha preocupado la Transparencia y participación, pues se argumenta que las reformas a menudo, se llevan a cabo sin una adecuada consulta pública o sin la participación de expertos académicos y legales. Lo anterior les generó desconfianza en las verdaderas intenciones detrás de los cambios propuestos por el Jefe del Ejecutivo.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

También señalan un fuerte retroceso en los derechos, pues en ocasiones, las reformas pueden incluir propuestas que se perciben como un retroceso en materia de derechos humanos o garantías procesales, lo cual preocupa a la comunidad académica y a activistas.

Los universitarios potosinos no fueron llamados a un diálogo abierto, inclusivo y basado en evidencias con respecto a cualquier cambio en el sistema judicial de este país.