Protesta Barrio de San Juan de Guadalupe por falta de agua

Cansados por el servicio de agua que de forma intermitente les ofrece el organismo operador, Interapas, vecinos del barrio de San Juan de Guadalupe, bloquearon la tarde de este lunes el tránsito vehicular en la avenida Himno Nacional.

Con pancartas y consignas como “ya no queremos el agua cochina del Realito”, los manifestantes de colonias enclavadas en el citado barrio, aseguraron tener casi dos semanas sin agua, derivado de las últimas fracturas en el acueducto de esa presa.

Pidieron que se les reabastezca con agua de pozos -como el San Leonel-, y señalaron que a pesar de ser un derecho las autoridades no les proporcionen el servicio.

“Aquí en nuestras colonias la mayoría de los vecinos es gente adulta mayor que no puede siquiera asearse porque no hay agua y, cuando sí nos llega, sale cochina que no sirve ni para el excusado”.

Los vecinos comenzaron a reunirse alrededor de las 12:00 horas en el cruce de Himno Nacional y la calle Xicontencatl y, más tarde comenzaron con su protesta, sin que apareciera algún representante del organismo operador.

Sin embargo, en redes sociales el Interapas insistió en que la tarde del domingo quedó reparada la última fuga de El Realito y que éste se comenzaría a recibir agua proveniente del ducto para restablecer el servicio a las zonas afectadas.