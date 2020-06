Protección Civil no encontró grietas en Cárdenas

La Dirección Municipal de Protección Civil del municipio de Cárdenas, hace un llamado a la población que haya detectado algún daño en su comunidad o propiedades derivado del sismo de 7.5 en la escala de Ritcher que se presentó este martes a temprana hora.

Lo anterior en virtud de que al conocer de posibles agrietamientos a causa del sismo, elementos de seguridad municipal, estatal y de Protección Civil se dieron a la tarea de recorrer las comunidades del municipio principalmente la zona oriente donde se habrían registrado los agrietamientos para verificar este hecho sin encontrar evidencia alguna.

Local Sin daños en San Luis Potosí por sismo, reporta Protección Civil

Gabriel Antonio Santillán Castro, titular de la dependencia se dijo sorprendido por los supuestos agrietamientos, puesto que en más de 12 años de encabezar la dependencia a su cargo no se han registrado agrietadas que no sean a causa de la sequía que en temporadas azota la región.

“Es negativo, no tengo ningún reporte, ya investigamos no hay reportes en ningún lado, ni policía estatal, ni policía municipal, ni en la propia presidencia se recibió ningún reporte, y no hemos localizado ninguna grieta”.

Resaltó el llamado a quien ha manejado imágenes e información de las grietas para que realice el reporte correspondiente a fin de realizar los estudios correspondientes y verificar a qué se debe su origen, si a algún movimiento telúrico que reiteró, sería poco probable, o a la sequía de la zona.

“No sé quién está manejando el dato y las imágenes, he indagado y nadie sabe del tema ni el lugar para verificar, a como veo la imagen podría ser agrietamiento de la tierra por resequedad, reitero; si alguien sabe de la ubicación que lo reporte para verificar porque desconocemos donde haya sido”.

El funcionario municipal comentó que en su municipio no hay registros de actividad sísmica, “no se sintió ningún movimiento, ni hay reportes de que personas se hayan sentido mal”.

El funcionario municipal comentó que en su municipio no hay registros de actividad sísmica