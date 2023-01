Protección Civil alerta a la población de la llegada del frente frío número 23

El Sistema Municipal de Protección Civil emite una alerta a la población por la llegada del frente frío número 23, el cual ingresa a territorio potosino esta misma tarde y viene acompañado de ráfagas dispersas de aire frío, lo que podría propiciar mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

Por ello se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, especialmente en niños menores y adultos mayores, ya que son los grupos de población más vulnerables ante las bajas temperaturas.

Al respecto, el ingeniero Oscar Mendoza Hernández, titular de Protección Civil Municipal, destacó que son 51 frentes fríos los pronosticados por el Sistema Meteorológico Nacional para la temporada invernal, lo cual nos hace reflexionar sobre la importancia de revisar nuestros hogares y los posibles puntos por donde puedan entrar las ráfagas de viento, pues aún faltan más de la mitad de frentes fríos.

Las recomendaciones que se hacen a la población en general es vestir ropa abrigadora, consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse bien hidratado durante el día. Así mismo, no usar anafres u otros fogones para calentar habitaciones cuando éstas no estén bien ventiladas.

Finalmente, el Director de Protección Civil Municipal informó que las condiciones de bajas temperaturas persistirán durante el fin de semana y quizá aún hasta lunes y martes de la siguiente semana, por lo que reiteró la importancia de favorecer la atención a niños y adultos, sin olvidar a las mascotas.