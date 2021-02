Propuestas, no chismes y pleitos en campañas pide Arzobispo

Que den respuesta a la sociedad y las campañas no sean sólo "lavaderos" entre los candidatos, pidió el arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero.

En entrevista posterior a la misa del Miércoles de Ceniza, el Arzobispo de San Luis Potosí se refirió a los cambios de partido que se han dado por parte de diferentes actores políticos que buscan estar en las boletas, lo cual calificó como "huachicoleo".

Manifestó que con estos cambios de un partido a otro, "ya no sabemos si rigen los principios, si rigen los intereses o si rigen las conveniencias", lo que sí se sabe, dijo, es que esto traerá consecuencias para esos políticos porque serán juzgados con dureza por los electores.

También indicó que "ya la pandemia nos ha pegado por todos lados", por lo que pidió a los diferentes candidatos que las campañas se lleven a cabo con propuestas, "no sean pleitos, no sean chismes, no sea que nos la pasemos en lavaderos todo el tiempo y estén desperdiciando la oportunidad de responder a esta situación que nos ha tocado vivir".

Miércoles de Ceniza, con el Arzobispo de San Luis Potosí Jesús Carlos Cabrero Romero / Daniel Esquivel

En ese sentido, el jerarca católico destacó que al aspirar a un cargo público, los candidatos de manera especial tienen que ser más sensibles a la situación que se vive, por lo que deben presentar "programas reales socialmente hablando y programas que ayuden a sacar adelante a la gente, no simplemente para buscar el voto, sino para ayudar a dar respuesta a la ciudadanía en todo sentido de la palabra; tienen una responsabilidad social y si no la ejercen, se puede voltear contra ellos".

En otro tema, lamentó que a unos pocos días de haber reanudado actividades después del semáforo Rojo, se hayan dado los cortes de energía eléctrica, por lo que destacó la necesidad de una mejora en la administración para que haya más calidad en el servicio.