Propuesta de AMLO no es militarización, afirmó RGC

La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el ejército permanezca en las calles no se trata de una militarización.

Así lo afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el marco de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quién este miércoles estuvo en San Luis Potosí

Ahí el mandatario Estatal reconoció que las corporaciones policíacas de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, donde se concentra el 80 por ciento de la incidencia delictiva, son las únicas que están preparadas y equipadas, para combatir la delincuencia

Afirmó que, en el resto de los 56 ayuntamientos se padecen debilidades institucionales que las dejan incapacitada.

En nuestra entidad, precisó, hay 10 municipios, en los que no se tienen policías locales constituidas, por ende, tienen que ser apoyadas las fuerzas de la Guardia Estatal o personal del Ejército Mexicano.

En otros 20 no están acreditados en control y confianza y en ocho más no tienen armas, cuestionó cómo hacen el trabajo, cómo responden si no están equipados.

Agregó que en cinco municipios más, no tienen vehículos radio patrullas, para desempeñar sus funciones en forma adecuada.

En estos lugares es donde se demuestra que el ejército viene a sustituir y apoyar en materia de seguridad a las entidades, concluyó.