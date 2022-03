Proponen nueva forma de elegir a diputados plurinomninales

El diputado Alejandro Leal Tovías propuso reformas a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para que la conformación de la Lista de Diputados de Representación Proporcional salga de los candidatos registrados por el principio de mayoría que no obtuvieron el triunfo, pero que son los más competitivos de su partido o coalición.

De cada partido o coalición participante, saldrá una lista de sus candidatos que no obtuvieron el triunfo, del más competitivo al menos competitivo de conformidad con el porcentaje de votación obtenido en su distrito. De esa lista, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) tomará el número de candidatos que le corresponda a cada partido o coalición según el número de diputados que por el principio de representación proporcional le corresponda.

Asimismo, en la elección de ayuntamientos, el registro de planillas de mayoría, y lista de candidatos a regidores de representación proporcional, quedará abierto del 21 al 27 de marzo del año de la elección.

En la exposición de motivos se establece que la forma en que los Diputados Plurinominales llegan a su curul ha recibido críticas muy precisas de la ciudadanía, de la academia y de los propios militantes de los institutos políticos, entre ellas, que no hacen campaña, que no se comprometen con la ciudadanía, que son puestos por los dirigentes de los partidos, así como no sean los mismos dirigentes y/o altos funcionarios los elegidos para el cargo de Diputado Plurinominal en primera posición.

La propuesta pretende cambiar la forma en que los institutos políticos puedan postular a sus candidatos a diputados de representación proporcional.

Se propone que la lista de los diputados plurinominales de los institutos políticos se construya a través de la competitividad de cada uno de los candidatos que no alcanzaron la mayoría en su distrito, pero que son los

candidatos más competitivos de cada uno de sus distritos, esto es, qué dieron más votos a sus partidos políticos y que dentro de los mismos fueron los candidatos con mejores resultados; y que se unirían a los respectivos de Mayoría que obtuvieron triunfo y esto integraría la Legislatura.

También tiene la gran ventaja de hacer más competitivos a los candidatos de los partidos políticos, lo anterior se afirma por que quien quisiera ser diputado tendría que contender primero al interior de su partido para lograr su candidatura, después de ser postulado, realizar la campaña correspondiente, acercarse a la gente, hacer promesas de campaña, divulgar su plataforma electoral y agenda legislativa, y así competir contra los otros candidatos de su distrito de los otros institutos políticos, pero al mismo tiempo contender contra sus correligionarios de partido para ser el mejor, ya que en caso de ser el más competitivo encabezaría la lista plurinominal del partido o coalición que represente.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Especial para la Reforma Político Electoral y a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.