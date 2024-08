Proponen incentivos a empresas potosinas para promover la inclusión laboral

El diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado dijo que es necesario que se les otorguen incentivos fiscales a las empresas, en el impuesto sobre nómina por ejemplo, así como otro tipo de beneficios de manera permanente.

Esto ayudará a las personas con discapacidad a que desarrollen sus actividades y tengan un ingreso económico para salir adelante, pues aunque ya existe esta disposición en la ley y se aplica, siempre es posible mejorar.

Expuso que en los ordenamientos legales ya existe una prohibición para no discriminar a nadie en las empresas, pero el tema de la obligación de contratar a personas con discapacidad es difícil de cuadrar, pues hay diversas condiciones y no se puede particularizar ninguna, no se puede generar espacios para cada quien.

“Por ello, hay que ir más allá del tema de la discriminación, como puede ser generar incentivos fiscales, para que las empresas se abran y mediante la comprobación con una constancia de discapacidad, haya una apertura para fortalecer el mercado laboral porque hay muchas personas que tienen grandes habilidades”.

El diputado Ramírez Konishi, puntualizó que “hay empresas con políticas y protocolos internacionales, que buscan la integración en todos los ámbitos, pero hay que incentivarlas y en el impuesto sobre la nómina podría ser una alternativa, pues cada vez hay más visibilidad sobre estos grupos y se requiere seguirlos apoyando”.