Propone Priego fin al "chapulineo"

Que quienes ya ostentan un cargo público no puedan participar en el proceso electoral inmediato siguiente, propuso el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, para así evitar que los funcionarios abandonen el cargo para ir en busca de otro.

Ante las solicitudes de licencia que han presentado distintos funcionarios públicos para participar en el proceso electoral, el vocero de la Iglesia Católica dijo ser de la idea de que quienes ya ocupan un cargo público, no deberían poder participar en el proceso electoral inmediato a su mandato, sino hasta el siguiente.

Mencionó que de esta manera, podrían ejercer su cargo hasta el final, "que puedan cumplir con sus obligaciones hasta el último día y entregar cuentas claras"; sobre esto último, destacó que se dan casos en donde la Auditoría hace su trabajo de fiscalización y resulta señalado un ex funcionario que ya está amparado en otro cargo, lo cual también se evitaría si no se les permite contender por otro puesto antes de finalizar el que ocupan.

Priego Rivera indicó que con esta propuesta se puede evitar que la política se convierta en un modus vivendi, "tiene que ser un servicio público, no otra cosa", pues agregó que la clase política es la única en el país que no se ha visto afectada por la pandemia, "ellos siguen recibiendo su cheque íntegro, ellos no son como el locatario, que si no vende no come, su cheque les llega íntegro, estamos en plan desigual, no es justo que así sea".

Reconoció que actualmente la ley permite a las personas dejar un cargo para ir en busca de otro, por lo que es necesaria una modificación a la ley para establecer la propuesta que plantea.