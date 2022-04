Promueven expoboda con recursos públicos

La Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado, Patricia Elizabeth Veliz Alemán, hace uso del equipo, recursos y mobiliario de la institución para promocionar sus eventos personales, como es el caso de la Expo Boda, evento que se realiza en un hotel de su propiedad. Además engrosa la nómina, tiene tres jefes de prensa que dan pocos resultados.

Su personal de Comunicación Social utiliza el Whatsap “Sectur SLP – Prensa” para invitar a los medios de comunicación a cubrir el evento, lo han hecho por varias semanas. El propio equipo de su dependencia ha dedicado tiempo y esfuerzo en hacer la invitación al evento que es de carácter personal de la funcionaria del gobierno estatal. Los jefes de prensa de la dependencia pública han estado convocando a los medios insistentemente a cubrir el evento, no así lo han hecho con otras actividades como las catas de cerveza y mezcal que han tenido.

Sociales En Rueda de Prensa se presentó "Expo-Bodas de Ensueño"

Muchos empresarios se preguntan por qué no han promocionado sus eventos o convocado a los medios de comunicación con tal ahínco, como lo hacen con la Expo Boda que todo San Luis Potosí, sabe se trata de una actividad que viene realizando la funcionaria desde hace más de dos décadas.

Ya son muchas las anomalías que se han registrado en la dependencia, y que tienen que ver con Comunicación Social; al arrancar la función contrató a Elvia N para desempeñar el puesto de vocera de la dependencia, gracias a su amplio conocimiento en el tema y buenos resultados, sin embargo el mismo día que la llamó a laborar tuvo que removerla del cargo porque no le habían dado permiso de contratar a nadie. Posteriormente mandaron llamar en el encargo a la hermana del Vocero de Seguridad del Estado, Teresa G, quien al parecer no le llenó el ojo a la empresaria hotelera pues se dedica a actividades fílmicas. Todo indica que no ha estado conforme con quienes tiene en la oficina de prensa, porque no le quedó de otra que mandar llamar a una mujer de nombre Vanessa A, misma que nadie conocía, y que se caracteriza por querer mandar a todo reportero que llega a realizar alguna consulta a la dependencia, porque no los deja preguntar y prefiere hacer los cuestionamientos ella misma. Haciendo denotar incapacidad de los reporteros para entender y manejar los temas.

También se ostenta como Director de Comunicación un sujeto que aparece como Elli P y que generalmente cuando se le pide información, indica que él atiende a la prensa nacional y su subordinada Verónica atiende a la prensa estatal. No quiere que lo molesten de contraer relaciones públicas con reporteros de la Ciudad de México. La nómina en esa oficina es muy amplia porque también tiene contratado a César C, un reportero de la huasteca potosina, según esta contratado como jefe de la oficina, aunque los tres servidores públicos que tiene, aseveran ser los titulares del cargo. Así que en todo momento despistan a los medios que no saben con quién dirigirse. Sin embargo, cabe añadir que en la página web de la Secretaria de Turismo, ni siquiera aparecen los nombres de ninguno de estos personajes, solo el de la titular de la dependencia.

Toda esta serie de situaciones ocurre solapados por la funcionaria estatal; la cuestión es que ninguno de estos servidores públicos que son pagados con dinero de los potosinos, ha dado resultados, y la prueba está en que el turismo no está en su apogeo, tampoco hay un correcto trato a la prensa, no han podido quitar de la página oficial de la dependencia el twitter del ex gobernador Juan Manuel Carreras López y por ningún lado se lee el nombre del actual gobernador, eso sí, están los colores oficiales.

Estos personajes se la pasan condicionando a los medios de comunicación, les dicen que sólo determinados medios de comunicación pueden asistir a una rueda de prensa, y otros a otra rueda de prensa, los obligan a apuntarse y cumplir con el compromiso a cubrir los eventos para los que fueron anotados. Hace poco invitaron a los medios de comunicación a asistir a una presentación de actividades en otro Estado de la república mexicana y se les dijo a los periodistas que no había viáticos ni vehículos, así que era asunto personal asistir o no a estos eventos y con sus propios recursos. Así las cosas en la dependencia.