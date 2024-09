Prometen pago retroactivo a sindicalizados del Congreso de SLP

Luego de una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), informaron que se acordó el pago de retroactivo a 130 trabajadores afiliados a partir del próximo lunes.

Lilia Pérez Pérez secretaria de Trabajo y Conflictos del SUTSGE, señaló que el diputado Rubén Guajardo Barrera, fue el único integrante de la JUCOPO que atendió a los sindicalistas y se comprometió a destrabar el problema añejo.

Señaló que el pago corresponderá al periodo de enero a julio del año 2023, porque desde agosto a finales de año se regularizó el aumento; sin embargo, en lo que se refiere al 2024 todavía no hay un acuerdo sobre el incremento sindical.

En reunión con los trabajadores del SUTSGE del Poder Legislativo, señaló que la secretaria general Bernardina Lara Argüelles seguirá insistiendo en las negociaciones con la Oficialía Mayor para acordar el aumento de este año.

Asimismo, señaló que el Poder Legislativo ya cerró administrativamente la Legislatura, por lo que no se autorizaron bases no recategorizaciones salariales, no obstante que hay recursos suficientes para atender esta demanda, al grado que se regresará una fuerte cantidad de dinero a la Secretaría de Finanzas.

Del servicio médico, señaló que es la aseguradora GNP la que presta el servicio porque así lo determinó la administración estatal y apenas se están haciendo las gestiones para que se normalice el servicio a los trabajadores y sus beneficiarios.