Promete Tecmol regularización de autos chocolates en SLP

José Luis Romero Calzada alias el Tecmol visitó la comunidad “El fuerte” en Santa María del Río donde asegura no ha llegado ningún candidato para escuchar las necesidades de la gente.

El abanderado a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) se acercó a los vecinos que se reunieron para escuchar al candidato y se fue como hilo de media:

“Yo sé que aquí no ha venido ningún candidato a gobernador, pero yo vengo porque me interesa sus problemas, para que vean que estoy comprometido con ustedes, para que vean que somos de a deveras, no vengo a prometer nada”.

“Los otros candidatos dicen que les van a poner hospitales, pero para que queremos hospitales, si las clínicas que tenemos no tienen lo básico, dicen que van a contratar muchos policías para nuestra seguridad, pero la realidad es que los policías que están no tienen seguro de vida… señores hay que apoyar lo que tenemos primero”.

Romero Calzada prometió que ahora que gane la gubernatura, en los primeros seis meses de mandato todos tendrán sus tierras regularizadas y aseguró que se regularizarán todos los autos “chocolate”, para evitar las extorsiones.

"Las madres solteras, tendrán Seguro Social (IMSS), para que coticen y puedan adquirir un inmueble, además de tener acceso a las guarderías".

Aseguró que Redes Sociales Progresistas (RSP), es el partido del emprendimiento, el partido que no regala dádivas, el partido del desarrollo, “sé que es difícil no aceptar una dádiva, pero es más difícil vivir seis años con un gobierno que nos va a tener en la miseria”.





“Yo ofrezco crecimiento, yo ofrezco un cambio verdadero, yo estoy pensando en sus hijos, ustedes piensen en ello, ya no se dejen cotorrear por los políticos de hueva, hoy necesitamos cambiar la historia, con decisión “.

“Vengo al fuerte a pedirles su ayuda, vengo a pedirles un cambio, y a decirles que, sí hay otra opción y el “Tecmol” va a caminar con ustedes por la libertad de sus hijos”, finalizó.

“Tecmol” asegura que está cumpliendo sus propuestas de campaña, y que ya está ayudando a la gente con su programa #ActivandoElBisne.

Posteriormente fue apoyar a una familia que necesitaba material para construir un cuarto a un familiar que padece de sus facultades mentales y no tienen donde vivir, la familia ya había pedido apoyo a presidentes municipales y nadie lo ayudó.