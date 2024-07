Promete Gallardo “alguna obra grande” para el nuevo municipio de Pozos

Los habitantes de Pozos deben seguir de fiesta porque ya existen como municipio número 59 avalado por el Congreso del Estado y porque van a tener un presupuesto de más de 400 millones de pesos para la realización de obras y acciones; alumbrado, pavimentaciones, drenaje y sobre todo calidad de vida.

Así lo comento en entrevista al término de la reunión de la Mesa de Seguridad realizada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el gobernador de Estado Ricardo Gallardo Cardona quien dijo que lo que necesita el nuevo municipio son drenajes, tomas de agua potable, etcétera.

“Nosotros vamos a defender lo que la gente quiere, hoy Pozos debe de seguir de fiesta, son 40 años de lucha, yo creo que no es válido que por intereses personales o de unos pocos no se quiera o se pretenda que se haga, ya existe el municipio 59 avalado por el congreso, lo que resulte de aquí en adelante serán patadas de ahogado, gente que está en contra porque tenían un beneficio ellos pero no a la gente”.

Jassos, por ejemplo, esta prácticamente en tierra, se ha quedado como si fuera un pueblito allá en el cerro, hay que priorizar sus necesidades más básicas, que tenga agua, drenajes y una recolección de basura bien hecha, sentenció.

El mandatario estatal subrayó que seguirá luchándose para que en el presupuesto 2025 a Pozos ya como municipio se le asigne una cantidad de dinero importante para que tenga la manera de cubrir sus necesidades y salga avante.

“Que tenga gua todos los días que es lo más básico, eso es lo que hoy debemos tener en cuenta y hay que ver algún proyecto de alguna obra grande que ellos ocupen y que el estado se pueda otórgaselas, pero ya como municipio no como delegación”.

Sobre el proceso para la designación de quienes serán las primeras autoridades, el gobernador reiteró lo que marca la ley; por un lado convocar a elecciones extraordinarias o solicitar la integración de un Consejo Municipal que estaría en funciones hasta en tanto nuevamente haya elecciones, y sería el propio Congreso del Estado la figura que solicite elecciones o proponga el Consejo Municipal para que Pozos funcione ya como municipio.

Lee más de El Sol de San Luis

Deportes Lobos Club reparan 1era competencia de Powerlifting en Cerritos

Local Adolescente vendía boletos falsos para el concierto de Luis Miguel en la Fenapo