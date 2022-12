Profesores del Conalep se manifiestan en la Secretaría de Finanzas

Se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, maestros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, pertenecientes al Sindicato de Académicos, que es el mayoritario.

Los docentes del SACONALEP, refieren que no han recibido la quincena, el retroactivo y el aguinaldo que debe pagarse por ley el día 30 de noviembre.

Uno de los profesores afectados José Manuel Melchor Moreno, indica que es el segundo día en que se encuentran en paro de labores dentro de los cinco planteles educativos que hay en el estado, lo hacen porque muchos de ellos viven al día y tienen necesidades como todos.

Criticaron que supuestamente se esté incumpliendo la palabra de la dirección general, ya que la titular les había prometido arreglar este asunto y no ha habido una solución.

El grave problema de esta protesta de brazos caídos que se inició en el Conalep radica en que los estudiantes están terminando semestre y con está protesta se atrasan toda clase de resultados y certificados oficiales "el problema para los alumnos, es que estamos en cierre de semestre, incluso ellos no quieren arriesgar el semestre porque muchos van mal y hay mucha presión porque estamos a dos semanas de terminar el semestre".

Entró una comisión de maestros a la Secretaría de Finanzas donde les detallaron que no hay recursos para los pagos pendientes.

Su inconformidad la plasmaron con algunas pancartas, dónde reportan que tan solo el retroactivo se los deben desde el mes de septiembre "no nos quieren dar una solución esto antes no se veía, no nos quieren pagar ni la quincena. No nos dan fecha, nos habíamos tardando en manifestarnos porque había habido diálogo pero ya no hay y el gran problema es que los alumnos están en sus casas porque no estamos dando clases".

El paro de brazos caídos es una de las medidas que pretenden aplicar, pero afirman que están pensando algunas otras alternativas hasta que los atiendan "es grave que no te paguen la quincena, y más, si ya la trabajamos".

Acudimos a cuestionar sobre esta situación a la directora general Patricia Álvarez Escobedo, vía WhatsApp y telefónicamente, y está pendiente su derecho a réplica de lo que los maestros han señalado.

