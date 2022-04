Rompe el silencio profesor desalojado violentamente de la preparatoria “José César Cruz Sandoval”

Se encuentra en el “limbo” el profesor Rosendo López Rodríguez, quien el pasado 6 de abril fue desalojado de su centro de trabajo con uso de la fuerza pública.

El profesor Rosendo López, quien desde 2004 se desempeñaba como subdirector de la escuela preparatoria “José César Cruz Sandoval”, narró que el 29 de marzo recibió un oficio en el que se le notificó su cambio de adscripción al Centro de Maestros San Luis II, mismo que recibió bajo protesta dado que él no había solicitado cambio alguno.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Al presentarse al Centro de Maestros, le dijeron que tenía que regresar a la preparatoria dado que la directora debía entregarle su acta de liberación, además de realizar la entrega-recepción de la subdirección, por lo que el lunes 4 de abril volvió a la preparatoria pero se topó con que ya no pudo registrar su asistencia en el reloj checador porque ya había sido dado de baja, y tampoco pudo ingresar a la subdirección porque había sido cambiada la chapa de la puerta, “tuve que andar deambulando en la escuela”.

Así estuvo hasta que el miércoles 6 fue abordado por cuatro personas del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), entre ellos el jurídico Edgar Molina Rodríguez y el jefe de Nivel Medio Superior, Juan Martín Márquez Bravo, quienes le dijeron que ya no podía estar en la preparatoria debido al cambio de adscripción, y que si no se iba llamarían a la policía, -que en realidad ya estaba en el plantel-, sin esperar explicaciones sobre el proceso que debía completar, intervino la policía municipal y sin orden de por medio, ni atender protocolos, lo desalojaron de la escuela, “de manera violenta empezaron a moverme las extremidades superiores y me esposaron, empezaron a darme puntapiés, empujones y golpes en la cabeza, me levantaron en vilo y así me sacaron”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Fue llevado a la Fiscalía General del Estado y después a la barandilla municipal, donde tuvo que pagar una multa por presuntamente haber cometido faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno. El profesor informó que ya presentó una denuncia penal por el desalojo violento, así como una demanda laboral porque no se justificó el cambio de adscripción, también presentó un escrito al SEER para combatir el cambio, y formalizó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que ya habían iniciado una queja de oficio a raíz de la difusión del video.

A pesar de que tanto el SEER como el secretario general de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se pronunciaron respecto al desalojo, el profesor indicó que no han tenido comunicación con él, por lo que pidió “que se haga valer ese apoyo que externaron ante la prensa”; en el caso del SEER no ha recibido respuesta a dos oficios que presentó, por lo que dijo esperar obtenerla ahora que regresen de las vacaciones de Semana Santa.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

También dijo temer por su seguridad jurídica y laboral, y que esto afecte su trayectoria de 40 años en la docencia; aunque la directora de la preparatoria justificó que había un proceso administrativo en contra del profesor, su abogado Juan Manuel Lara Lugo, aseguró que no existe tal “no hay un procedimiento que justifique las acciones del SEER, nada que justifique la intervención de la policía”.

López Rodríguez atribuyó su remoción, a que como subdirector, ha denunciado irregularidades que hay en la preparatoria, por ejemplo, que por órdenes de la directora los profesores tienen que cambiar calificaciones de algunos alumnos, o que la hija y la nuera de la directora laboran en ese plantel pese a que el reglamento de preparatorias lo prohíbe.

Actualmente el profesor se encuentra en incertidumbre laboral, pues no puede ingresar a la preparatoria, pero tampoco puede presentarse al Centro de Maestros porque no ha recibido su oficio de liberación y no ha realizado al entrega-recepción, además dijo temer que haya represalias en el Centro de Maestros ya que está a cargo de David García Rocha, hermano de Juan Carlos García Rocha, quien es inspector de la preparatoria y fue partícipe del desalojo.