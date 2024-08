Proceso electoral elevó la deuda del Gobierno de SLP: Finanzas

La deuda quirografaria de mil 200 millones de pesos hace algunos meses y que hoy es de dos mil doscientos millones se incrementó debido al proceso electoral que concluyó el pasado dos de junio.

Así lo detalló el titular de la Secretaría de Finanzas, Omar Valadez Macías, quien habló de la deuda de corto plazo y de esa importante variación; el tema es garantizar la inversión pública, “recordemos que tuvimos un proceso electoral, con una consecuente veda que no te permite concretar ciertos temas, con eso nosotros garantizamos que el flujo de la inversión pública no parara dentro del estado, que no se detuviera y que San Luis Potosí no tuviera una desaceleración”.

El funcionario estatal destacó que esto permitió que se mantuvieran las obras y la inversión pública, lo que también nos mantiene dentro de los primeros lugares a nivel nacional “ante eso, actualmente se encuentra en dos mil 200 millones es correcto”.

Añadió que del crédito con Santander se lleva pagado casi un 80 por ciento, “lo importantes es que es un tema que nos ha ayudado a mantenernos dentro de los primeros lugares en inversión pública, y se nota con todas las acciones que se están llevando a cabo, ayuda mucho a oxigenar las finanzas”.

Cuestionado en torno a si las empresas calificadoras cuando detectan algún renglón que representa un sobreuso de recurrir a crédito a corto plazo lo considerarían problema, aseguró que no, “de hecho, nos acaban de dar la calificación crediticia de Fitch Ratings, instancia que nos sigue manteniendo como “correctamente sostenible” al estado, esta es una muy buena calificación, lo vuelvo a decir, nos seguimos manteniendo dentro de los primeros lugares, tanto en temas de manejo de las finanzas del Estado, donde nos dicen que el tema es este perfectamente sostenible porque traemos mucho tema de inversión pública”.

Finalmente en el tema, Valadez Macías reiteró que “hoy perfectamente se puede hacer frente a cualquier tipo de situación crediticia”.

En otro orden de ideas adelantó que se presentará un presupuesto de tres mil millones de pesos, “ya que muy seguramente vamos a estar alcanzando una recaudación superior o adicional, más bien a los mil 500 millones en general, impuesto sobre la renta y control vehicular”.

