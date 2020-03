Proceso de admisión de la UASLP se reanuda el 20 de abril de 2020

a División de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su titular, maestro Juan Manuel Buenrostro Morán, dio a conocer que el período de preinscripciones que está en proceso toma una pausa por la contingencia a partir de este viernes 20 de marzo y se reanuda el próximo 20 de abril del 2020, en la capital y en todos los campus del interior del estado.

De igual manera, los exámenes psicométricos que se aplican a los preinscritos. El directivo dijo que ya se estableció una estrategia de doble a triple atención para los aspirantes.

Detalló: “El proceso de admisión continua, estamos en el horizonte al 20 de abril, y esperamos que las condiciones no pasen a mayores, sino veríamos otra estrategia, aún no la tenemos porque no conocemos el futuro del escenario de la contingencia”.

Anunció que este proceso concluye para los estudiantes locales el 29 de mayo del 2020 y para los estudiantes foráneos este 29 de abril del 2020, actualmente el proceso ha rebasado las seis mil solicitudes de alumnos.

Recordó que el año pasado recibieron cerca de 14 mil solicitudes, e históricamente regresando del período de semana santa, es que empieza a registrarse mayor demanda en las solicitudes de preinscripción: “estamos atendiendo alrededor de 140 alumnos diariamente, regresando de este receso, seguramente aumentará de 200 a 500 diarios”.

Buenrostro Morán, explicó que la programación la están realizando al interior para tener punto de atención para los jóvenes y regularizar el tema en el menor tiempo posible. En caso que la contingencia llegase a fase 2, las Facultades ya tomaron previsiones utilizando plataformas de la Secretaria Académica y de los planteles teniendo los maestros interacción virtual con los alumnos para la aplicación de las evaluaciones psicométricas.

El funcionario descarto que este en riesgo el proceso de admisión, ya que dijo, se realizaría una estrategia de cómo atender a los interesados en el proceso. Hasta este último día de atención, los aspirantes utilizan gel, se marca un distanciamiento personal y los administrativos de la UASLP los reciben utilizando cubre bocas.

Finalmente dijo tener confianza en que la contingencia COVID-19 pase la fase crítica pronto.