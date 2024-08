“Procesión del Silencio” en SLP contra la reforma al Poder Judicial (video)

Cientos de trabajadores y juzgadores del noveno circuito del Poder Judicial Federal, marcharon con pancartas, veladoras, un ataúd con una Constitución encima y en silencio, del jardín Colón a la Plaza de Armas, por el corredor comercial de Zaragoza, para protestar contra la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A las 19.30 horas iniciaron el recorrido, con una mujer vestida de blanco que portaba una espada y una balanza “representando” a la justicia en riesgo, precedidos de la Banda de Guerra de la comunidad de Capulines de Mexquitic de Carmona, al redoble de los tambores con el Toque de la Azaeta, que se utiliza en el recorrido de las cofradías de la Procesión del Silencio.

Hombres, mujeres y hasta niños se vistieron de negro, algunos con la leyenda en sus playeras de “PJF” y “exigimos división de poderes”. Hubo mantas con todo tipo de mensajes: “la democracia sigue viva y su lucha no descansará, hasta lograr la permanencia de su independencia judicial”.

“Si el pueblo se informa no pasa la reforma”, “Sin contrapesos no hay democracia”, “la justicia no se vende”, “México escucha, San Luis Potosí escucha, esta es tu lucha, somos tres poderes y este te defiende”.

Se pudieron observar menores de edad en la manifestación, hijos de los trabajadores del Poder Judicial Federal.

Nahum Delgado / Sol de San Luis

También los integrantes de la organización “Potosinos con valor” participaron en el movimiento y se colocaron a la retaguardia, para apoyar a los manifestantes que marcharon en silencio, ante la expectativa de los transeúntes que realizaban compras, paseaban a las mascotas o simplemente caminaban por la calle Zaragoza.

Llegaron a la plaza de Armas y afuera del Congreso del Estado, colocaron las veladoras en el piso y reiteraron sus pronunciamientos en contra de la reforma judicial a través de un megáfono, “que Dios nos ampare, porque la justicia no lo hará”, dijeron y gritaron “Poder Judicial contrapeso nacional”, para posteriormente dispersarse sin mayores incidentes.