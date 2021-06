Problemas de México "no se arreglan fumándose un porro": Priego Rivera

"Los problemas que tiene México no se arreglan con una juventud encerrada fumándose un 'porro', necesitamos jóvenes que quieran superarse, que quieran infundir nueva fuerza a este México que ha perdido mucha sangre en las últimas décadas", así se pronunció Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, en torno a la legalización del uso lúdico de la marihuana.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana, el sacerdote potosino señaló que de entrada, dicho pronunciamiento genera incertidumbre, ya que aún no existe una reglamentación al respecto, por lo que no se sabe qué cantidad está permitida consumir o portar.

Mencionó que la Iglesia no está en contra del uso medicinal de la marihuana, pero sí contra el uso lúdico, ya que esto puede incrementar la adicción a esta droga, además de que puede ocurrir que al tener la droga en casa, los menores de edad también la consuman "y ahí va a ser el gran problema, además del costo a la salud pública, hay que ver cuáles son los costos beneficios de esta legalización y si de verdad esto va a quitar más problemas de los que va a generar".

Al respecto recordó un accidente ocurrido hace unos años, cuando un chofer que trasladaba a un grupo de estudiantes a la Huasteca causó un accidente por manejar bajo los efectos de la marihuana, lo que le costó la vida a varios jovencitos.

Priego Rivera también dijo considerar que esta legalización no frenará el tráfico de drogas en el país, por lo que indicó que la Iglesia continuará con el llamado a la población a que eviten consumir esta droga, "no vamos a satanizar la marihuana pero no es lo que queremos para los jóvenes".

