Priva la incertidumbre en ventas de temporada

Los comerciantes han tenido que aprender a ser prudentes en sus inventarios para no quedarse con mercancía de temporada que ya no se venderá hasta el próximo año, tal es el caso de los productos alusivos al Halloween y Día de Muertos, indicó Alberto Narváez Arochi, presidente de la asociación Nuestro Centro.

El líder de comercio establecido en el primer cuadro de la ciudad, manifestó que pese a la contingencia sanitaria, desde temprana hora de este sábado se tuvo afluencia de niños que pasaron por los negocios a "pedir su Halloween", y se aplicaron protocolos como no permitir la entrada de todos los menores, sino que los empleados salían a la puerta para darles dulces principalmente.

Local Colgados, se quedarán disfraces para la fiesta; caen ventas del 60 al 80%

Manifestó que a pesar de ello, "el entorno no es ni por asomo lo de otros años, creo que no será en ventas lo de otros años, pero estamos a la expectativa"; mencionó que por ejemplo, el viernes pudo conversar con el gerente de una tienda departamental y ya tenía todos los productos alusivos a Halloween con 50% de descuento debido a que no se habían vendido.

Y es que destacó que la mayoría de los productos que se comercializan son de temporada, y en estos tiempos la población ha sido más responsable en sus compras, "ya no gastamos por gastar, compran bienes que pueden perdurar o de primera necesidad".

Recordó que en el Centro Histórico están registradas 2 mil 500 unidades económicas, de las cuales 2 mil son pequeños comercios, y su principal clientela es de nivel medio bajo y bajo, que son personas que se han quedado sin empleo o que han visto su salario reducido incluso a la mitad, situación que también deben tomar en cuenta los comerciantes a la hora de planear sus inventarios.

Narváez Arochi señaló que es preferible comprar poco y quedarse sin mercancía, en lugar de quedarse con productos que ya no se venderán hasta el año que entra.

