Prioridad para Soledad cultura del reciclaje: se aplican actualmente cuatro programas

En Soledad de Graciano Sánchez crear conciencia y educar sobre el reciclaje es prioridad, es por eso que se aplican cuatro premisas que son reducir, reutilizar y desde luego reciclar, lo que ha llevado a la Dirección de Ecología no solo a aplicar cuatro programas, sino también a generar campañas de concientización dirigidos a la ciudadanía.

Dolores Herminia Juárez Herrera indicó que estos programas que aplica actualmente el ayuntamiento son el denominado Todo Puede Tener una Vida: Recicla, que esta dirigido a la recolección de basura electrónica, como pantallas, teléfonos celulares, electrodomésticos, entre otras cosas, el segundo programa es Dale Oportunidad de Tener Otra Vida, dedicado a la recolección de libros y libretas.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

El tercer programa que implementan es Si ya Caducado, No lo Tomes, dedicado a la recolección de medicamentos caducos, así como de los envases vacíos de los mismos, esto con la finalidad de que la gente no los utilice para clonarlos, finalizando con el A ponernos las pilas, si me tiras contaminas, que es sobre recolección de pilas.

“Desde que empezamos la administración, hemos buscado fomentar la cultura del reciclaje, a la fecha suman ya cuatro programas los que hemos estado aplicando encaminados a temas como la basura electrónica, libros y libretas, pilas, medicamentos, lo que hacemos, es darle a la gente árboles frutales como duraznos, limones, naranjas, entre otros, que les ha gustado mucho” dijo la funcionaria.

Que refirió que a la par de esto también buscan hacer campañas de concientización entre la población, sobre la importancia que tiene reciclar para el medio ambiente, por lo que han visitado escuelas e incluso en los centros comunitarios para ofrecer pláticas sobre el tema.