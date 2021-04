Priístas serán parte de mi gobierno: Octavio Pedroza Gaitán

El secretario de organización del CEN del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, reafirmó el compromiso de este instituto político con la candidatura de Octavio Pedroza

Matehuala, S.L.P.- El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, frente a representantes de la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio de Matehuala, dijo que la coalición no es sólo para el proceso electoral, sino que invitará a priistas del Estado a cogobernar.

El candidato dijo que, tras 28 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), ahora con la Coalición "Sí por San Luis Potosí", se reconoce también como priista, perredista y como integrante de Conciencia Popular, además agradeció particularmente los militantes del PRI, que lo han arropado desde el primer día en que se convirtió en candidato de la Coalición.

Cortesía | Candidato de la Coalición "Sí por San Luis", César Octavio Pedroza Gaitán

"Cuando el Consejo Político Estatal del PRI, en pleno, me acogieron y en un aplauso me dijeron 'Octavio eres nuestro candidato', esa emoción no la comparo con nada... este altísimo honor de ser candidato del PRI es algo que está marcando mi vida, me siento profundamente honrado", dijo Pedroza Gaitán.

En el encuentro con militantes del PRI estuvo presente Ricardo Aguilar Castillo, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI quien, junto a la estructura priista en el Altiplano, hizo 10 compromisos con Octavio Pedroza, todos ellos encaminados a que la Coalición logre ganar cada una de las secciones electorales que esta estructura representa en San Luis Potosí.

Octavio Pedroza le pidió a Ricardo Aguilar hacer un espacio en su agenda para el 8 de junio, dado que ese día le llevará a la dirigencia nacional del PRI la constancia de mayoría que lo acredite como nuevo gobernador de San Luis Potosí y dijo que esta elección es el primer paso para que los partidos de la Coalición recuperar Palacio Nacional.

En el evento estuvo presente la esposa del candidato, Gabriela Nales de Pedroza; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez; el candidato a la alcaldía de Matehuala, Iván Estrada Guzmán; la candidata a la diputación federal del Distrito I, Sara Rocha Medina; el candidato a la diputación local del Distrito I, Alfonso Nava Díaz y la candidata a la diputación de representación proporcional, Verónica Rodríguez Hernández.

