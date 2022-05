Priego Rivera niega ser cómplice de Eduardo Córdova, ex sacerdote prófugo de la justicia

Si tienen alguna constancia de sus acusaciones, que vayan y denuncien, señaló el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera.

A raíz de que se dio a conocer su postulación para ocupar la Rectoría del Colegio Mexicano en Roma, comenzaron a circular publicaciones que atribuyen el nombramiento de Juan Jesús Priego Rivera, a un intento de la Iglesia para ocultar que el vocero supuestamente contribuyó en la fuga de Eduardo Córdova Bautista, ex sacerdote que se encuentra prófugo de la justicia desde 2016 tras haber sido encontrado culpable de pederastia.

Al respecto, Priego Rivera se deslindó de cualquier responsabilidad en dicho caso, “si tuviera algo qué ver no estaría dando la cara”; recordó que fue la propia Arquidiócesis la que presentó la primera denuncia penal en contra del ex sacerdote, por lo que aseguró que a la Iglesia no le interesa encubrirlo ni teme que sea detenido.

En ese sentido sostuvo que “cualquiera que sea requerido o llamado (a declarar), irá, porque no tenemos nada qué esconder”; insistió en que él en lo personal no tuvo responsabilidad alguna en la fuga del ex sacerdote, e invitó a quienes hicieron estas acusaciones, que si tiene alguna constancia de lo que dicen, vayan y denuncien, pues el encubrimiento es un delito.

Priego Rivera dijo desconocer si estas acusaciones vayan a interferir en su posible designación como Rector del Colegio de México en Roma, y cuestionó quién hizo estos señalamientos y con qué finalidad, ya que en algunos portales de internet se publicó como inserción pagada, “no sé porqué pueden suponer un delito de esa magnitud”.

