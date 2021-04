Prevención del delito y PC serán mi prioridad: Enrique Galindo

En reunión con la comunidad huasteca de la capital potosina, el candidato de la coalición Sí por San Luis, Enrique Galindo Ceballos, manifestó que en su administración “las áreas de protección civil y prevención del delito serán prioridad”.

Ante ello se realizarán modificaciones a la legislación, anunció, para crear carteras en las juntas de mejoras para ambas materias, a la par de llevar a cabo una revisión integral de estas áreas administrativas del gobierno municipal, para evitar que por burocratismos se genere corrupción.

Cortesía | Candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos

El aspirante a la alcaldía capitalina dijo que “debemos cambiar la visión de atender los problemas, debemos establecer la cultura de la prevención desde la organización básica de barrios y colonias, y en el caso de las instituciones como el área de protección civil, revisaremos a fondo su funcionamiento para que deje de ser solamente una entidad burocrática proclive a la corrupción”.

Añadió que el tema es preocupante, porque Protección Civil es una institución débil, “no estamos realmente listos, no hacemos simulacros, no actualizamos mapas de riesgo, no tenemos un esquema de coordinación, no tenemos un Consejo Municipal de Protección Civil, la legislación la tenemos abandonada, hay hasta recurso federal para San Luis Potosí que no llega porque no lo pedimos y el que llega se desvía”.

Cortesía | Enrique Galindo Ceballos

Frente a un numeroso grupo de amigos de la comunidad huasteca, radicados en la ciudad capital, quienes aseguraron arroparlo en su aspiración de convertirse en el próximo alcalde, Galindo Ceballos confío en que el próximo seis de junio ganará el ayuntamiento de la capital; así como gobierno del Estado con Octavio Pedroza Gaitán, por eso es importante que votemos por el combo ganador.

El candidato de la coalición integrada por los partidos PRI, PAN, PRD y PCP, agradeció a la comunidad huasteca por arroparlo cariñosamente y les aseguró que con su ayuda “vamos a hacer otra vez de esta ciudad algo de lo que nos sintamos orgullosos”.

Posterior a esta reunión, Galindo Ceballos se reunió con rescatistas animales para darle seguimiento a la tarea de escuchar al mayor número de grupos animalistas y posteriormente crear políticas públicas que tengan como objetivo priorizar el bienestar de los seres sintientes.

“Y es que no se trata únicamente de rescatarlos, son una responsabilidad. Hay que cuidarlos, alimentaros, limpiarles, vacunarlos, esterilizarlos, apapacharlos. Nosotros tenemos reglas de adopción, pedimos que cada mes nos envíen una fotografía de que los perritos están bien, están sanos, contentos, y les decimos que, si no pueden con ellos, entonces que nos los devuelvan”.

