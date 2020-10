Prevén bajas ventas en Mercado Hidalgo para el Día de Muertos

Aunque el Día de Muertos es una fecha en la que muchos comercios de giros tradicionales se ven beneficiados, este año se prevé que las ventas para algunos locatarios del Mercado República puedan tener una caída del 40 por ciento, comparado con la misma temporada de 2019, ya que los panteones y las escuelas permanecen cerradas.

Al respecto, Abigail Galván García, vicepresidenta de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo, comentó que para el 02 de noviembre, por lo general quienes se ven más favorecidos son las florerías y los puestos que venden dulces típicos, calaveritas, veladoras, banderitas, así algunos otros de artículos relacionados a la celebración de Día de Muertos, gracias a que en las escuelas aún se conserva la tradición de hacer altares con ofrendas, y que la gente compraba arreglos florares para llevarle a sus difuntos al panteón.

No obstante, ahora que las clases se toman a distancia y que el acceso a los panteones está restringido, muy probablemente las ventas no sean igual de buenas que en años anteriores, por lo que se afectaría a alrededor de 20 negocios de este centro de abasto, entre florerías y puestos de dulces típicos.

“Ahorita que no hay escuela por la contingencia sanitaria, sí hay afectación para el comercio, no sólo de las flores, sino de la gente que vende dulces, calaveritas de chocolate, adornos, etc.; los alumnos de las escuelas son quienes hacían el mayor consumo, y ahora vemos que tristemente se tienen que frenar todas estas tradiciones, debido a la pandemia”, expresó.

Aunque las expectativas no son tan alentadoras, Abigail Galván aseguró que los comerciantes y locatarios del Mercado Hidalgo están procurando mantener precios estables, para no afectar la economía de sus clientes; sin embargo, aclaró que hay la excepción de algunos productos que por temporada sí aumentan sus precios.

Finalmente, hizo un llamado a los potosinos que aún conservan la tradición de recordar a sus difuntos, con altares de muertos o alguna ofrenda, a consumir productos locales y principalmente en los mercados municipales, para fortalecer la economía del estado y así salir delante de la crisis que ha golpeado a todos los sectores productivos.

