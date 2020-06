Prevalecen intereses en tema electoral: Mario de la Garza

Los integrantes de la LXII legislatura nuevamente nos quedan a deber con una actitud de soberbia y poca sensibilidad y nuevamente prevalecen los intereses personales y de grupo para no avanzar en un tema electoral, es lamentable porque son de los pocos temas que si veíamos relevantes”.

Así lo consideró el abogado José Mario de la Garza Marroquín, quien lamentó que primero se proponga hacer una adecuación a la legislación electoral, “y por intereses mezquinos y por cuestiones de poca relevancia el tema no trascienda cuando contemplaba temas relevantes para las campañas cuyo inicio ya está a la vuelta de la esquina”.

El abogado lamentó la actitud de los diputados de no llegar a acuerdos. “Es urgente que el proceso electoral sirva para la construcción democrática son ajustes que es importante que se hagan”.

No se ponen de acuerdo después de todo un trabajo y una mecánica, parece que les es más rentable para los diputados no llegar a acuerdos, eso les da más rentabilidad política lo cual es una aberración, que no buscar acuerdos y consensos y se busque la rentabilidad desde una pequeña parcela política.

Por un lado los ciudadanos buscamos como construir a partir de la pandemia y parece que la lógica de los diputados es la contraria a la no construcción no acuerdos a la no mayoría y ahí te quedas.