Prevalece en el PAN “ánimo de venganza”: Rolando Hervert

El diputado Rolando Hervert Lara aseguró que con la renovación de la dirigencia estatal del PAN a finales de este año, se tiene la oportunidad de terminar con las venganzas y la simulación que generan daño porque de no ser así, “muchos terminarán cansados de esperar que el ciclo de beneficiar a un solo grupo concluya”.

Dijo que esta renovación permitirá a cada militante realizar un examen sobre lo mejor para Acción Nacional en los próximos tres años y espera que se evite generar en la contienda interna más agravios y golpes bajos.

“A los panistas nos ha hecho mucho daño los pleitos internos, vivimos en una inercia de la venganza cada tres años; del que si no me toca me voy y daño a la institución que tantos puestos me dio; o del me quedo, pero simuló que trabajo para que él otro pierda elecciones”; enfatizó.

Hervert Lara indicó que es hora de terminar con ese tipo de actitudes, porque a pesar de esas venganzas, y de las dictaduras que han buscado prevalecer desde hace 15 años, el PAN es una institución fuerte, noble, que necesita de la generosidad y de la convicción de luchar más allá de los puestos, por el bien común.

Apuntó que es necesario que el PAN abra más sus procesos, que las elecciones internas dejen de ser solo una simulación entre los grupos de poder, que se respete a la militancia y que se permita la participación de quienes simpatizan con el partido; evitando los dados cargados, porque es eso, lo que ha provocado que esta inercia de tomar venganza no tenga fin.