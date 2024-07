Presumen leyes “de avanzada” sobre diversidad sexual en SLP

El Congreso del Estado ha estado trabajando en diversas iniciativas a favor de la diversidad sexual y todo el trabajo que quedará pendiente en esta materia, será abordado y desahogado en la próxima Legislatura por el Grupo Parlamentario de MORENA, dijo la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández.

“Hemos estado trabajando para que se contemple y se sepa que no tienen que ser personas discriminadas. Hemos tenido mesas de trabajo con ellos donde se ha mencionado que tampoco se debe discriminar a esta comunidad”.

Dijo que la discriminación en antros, centros comerciales, lugares de trabajo, “es algo que ya no se tiene que hacer. Trabajamos con ellos sobre de qué forma podemos ayudarles y se han presentado diversas iniciativas respecto a esto”.

“Tal vez como Legislatura ya no vamos a alcanzar, pero vamos a seguir trabajando de la mano; como coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, estoy hablando con los diputados que van a entrar para que sigan llevando estos temas como el de la comunidad”.

La diputada Lidia Nallely Vargas añadió que “desde que estábamos en la Cámara Federal el diputado Cuahtli Badillo y yo, hemos traído estos temas, en la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual y siempre hemos contemplado y conocemos a las asociaciones o a los grupos importantes de San Luis”.

“Ya no tiene por qué existir este tipo de discriminación, no tienen por qué sufrir discriminación en ningún lado y esto tiene que avanzar, la ley siempre va a estar avanzando a favor de no discriminar a la comunidad”.

Vargas Hernández expuso que “en esta Legislatura se metieron varias iniciativas, incluso ellos mismos trajeron iniciativas que en conjunto con el diputado Cuauhtí y conmigo, por parte de Morena, estuvimos trabajando. Vamos a ver cómo avanzaron en las comisiones o qué va a pasar o si ya se desecharon o no nos han informado. Pero vamos a estar pendientes a ver qué nos comentan”.