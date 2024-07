Presumen apoyo a municipios potosinos en materia de Seguridad

"En San Luis Potosí hemos tenido un incremento -de manera positiva- en la percepción ciudadana de la seguridad, hoy la gente se siente más segura y esto es de acuerdo a datos recientes dados a conocer por el INEGI y el Secretariado Nacional de Seguridad Pública".

Así lo refirió el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien destacó que la actual administración estatal le ha dado un fuerte impulso al tema, “se han formado nuevos elementos de seguridad, está por graduarse la tercera generación de cadetes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que estamos a poco tiempo de que haya 300 elementos más”.

El funcionario estatal añadió que la policía de San Luis Potosí está entre las mejores pagadas en todo el país, “se les ha dotado de equipamiento de manera importante y antes de que concluya el tercer año de administración se les van a entregar vehículos, adquiridos en propiedad por el estado y entregados a los policías para su operatividad diaria”.

También a los municipios se les van a entregar patrullas nuevas en propiedad, reveló, “esto por parte del estado y no será en comodato, luego de que nos hemos dado cuenta de que hay municipios que no le prestan atención al tema de seguridad, algunos donde no hay ni siquiera patrullas”.

Se les ha fortalecido también en equipamiento, añadió, como el armamento que recientemente fue entregado a 16 ayuntamientos, “armas largas y cortas para sus policías, con la consecuente capacitación, derivado de eso nuestros policías son confiables ya que de manera constante están siendo evaluados en control y confianza”.

El encargado de la política interna en el estado destacó la inversión que se ha hecho de los recursos públicos “todo lo necesario para que los potosinos nos sintamos seguros”. Esto ha traído, entre otras cosas, un crecimiento en la infraestructura y empleo, “hay una tendencia a la baja importantísima en cuanto a la tasa de desocupación, que de septiembre de 2021 a mayo de 2024 se redujo de 4.2 por ciento a 2.3; es decir casi la mitad”.

Finalmente, Torres Sánchez resaltó que estas cifras representan más de 50 mil empleos formales, “que en ese lapso de tiempo se generaron en San Luis Potosí, con lo que el estado se lo colocó en el primer lugar nacional al reducir la tasa de subocupación laboral”.