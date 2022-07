Presidente de la CEM visitó SLP para atestiguar la asunción de Jorge Alberto Cavazos Arizpe

Ya ni Dios, puede detener la violencia, antes se creía que con la excomunión era suficiente para que los delincuentes dejaran de cometer ilícitos, pero ahora ya no es así, lamentó el presidente de la Conferencia Episcopado Mexicano, CEM, Rogelio Cabrera López en su visita a San Luis Potosí, para atestiguar la asunción de Jorge Alberto Cavazos Arizpe como cuarto arzobispo de la entidad.

En entrevista le cuestionamos, Monseñor, hace un tiempo la excomunión bastaba para asustar o que dejara de haber tanta violencia?, contestó "esto ya no, esto ya no, la parte espiritual y religiosa, ya no es un estate quieto, las cosas han cambiado muchísimo".

Entre los últimos pronunciamientos que hace este organismo católico, considerado como muy valioso, es porque le dicen a la grey católica que vuelva a tomar el rumbo?, "nosotros insistimos mucho en que además de que debemos de tomar nuestra responsabilidad ciudadana, tenemos que rezar mucho. México lo necesita. Volver nuestros ojos a Dios".

También le preguntamos que en las exequias de los jesuitas, el grito fue viva Cristo Rey, un grito que recuerda la época Cristera, volveremos a ver esos tiempos?, "claro, para nosotros siempre, Cristo es el centro y es el llamado, y es el que nos unifica".

Le insistimos, Tendremos que volver a levantarnos los católicos?, "claro que sí... , en oración".

La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, es un organismo eclesiástico, es una institución de carácter permanente, se trata de la asamblea de los obispos de la nación que ejercen unidos diversas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio para promover algunos beneficios que la iglesia proporciona a la ciudadanía.

Tras la toma de posesión de Jorge Alberto Cavazos Arizpe, mencionó que habrá muy buena relación, ya que el nuevo arzobispo es tesorero de la CEM, "el hecho de que esté presente en las tareas de la Conferencia Episcopal Mexicana es muy benéfico para ustedes en San Luis Potosí y para nosotros".

Los obispos del país han manifestado a la presidencia de la República Mexicana a través de este organismo eclesiástico que buscan colaborar para resolver los problemas nacionales porque esos no se resuelven solos "en la actualidad ni la autoridad ni la ciudadanía puede sola, tenemos que hacer un trabajo en conjunto con las iglesias. A las personas que vulneran la tranquilidad del ciudadano de a pie, le pedimos primero que tengan misericordia sobre tantas situaciones que tiene el pueblo, que se dobleguen y no tengan como primer objetivo el dinero, sino el bien y la tranquilidad de nuestros pueblos".