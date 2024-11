Presidenta de Villa de Pozos rechaza "heredar" deuda de SLP

La concejal presidenta del municipio de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, declaró que su administración no reconocerá la deuda de 52 millones 885 mil pesos que el Ayuntamiento de San Luis Potosí busca transferirles como parte de la separación de la delegación, ahora municipio.

En entrevista, aseguró que el municipio fue entregado en condiciones deplorables, tanto en infraestructura como en recursos, y calificó la propuesta de deuda como injusta. De igual forma, denunció irregularidades en el proceso de entrega-recepción.

“El municipio está saqueado, está en malas condiciones. Esto se refleja en las calles, en las oficinas; no está reflejado lo que corresponde al municipio. Yo creo que es una injusticia, y la verdad, no vamos a reconocer esa deuda. Yo pido que se regrese lo que le corresponde al municipio de Villa de Pozos, si eso es posible”, afirmó Rivera Acevedo.

Además, señaló que en el proceso de entrega-recepción no se les informó ni se justificó la transferencia de ningún pasivo.

“En la entrega recepción no vienen ninguna deuda. Como municipio de nueva creación no estaba dentro lo que ellos aseguran y entonces en esta parte de lo que le corresponde o lo proporcional, pues no estaba como de ‘te toca a ti estos recursos o ser nuevo municipio y te toca esta deuda’, eso no no es cierto en realidad. Si ustedes se fijan el propio el propio presupuesto que se queda, pues es de lo que estaba recaudando por parte de los poceños”.

La concejal también denunció que las instalaciones municipales fueron entregadas en condiciones precarias, al asegurar que la mayoría de las instalaciones están saqueadas, las computadoras están en ceros, sin sistema. Incluso afirmó que en el ayuntamiento le han comentando sobre la falta de línea telefónica y otras irregularidades detectadas en la entrega-recepción.

Ante estas inconsistencias, Rivera Acevedo aseguró que el área jurídica del Ayuntamiento de Villa de Pozos ya analiza el caso para definir una estrategia legal que permita desconocer la deuda. También adelantó que podrían presentar denuncias ante la Fiscalía por las irregularidades encontradas en la entrega de bienes y recursos.

Por ahora, el Concejo Municipal continuará revisando la situación financiera y administrativa del municipio para fundamentar su postura. La negativa de Villa de Pozos podría tensar las negociaciones con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que ya incluyó la transferencia de la deuda en su propuesta de Ley de Ingresos 2025. Además, este conflicto podría escalar a las instancias legales y políticas del estado.