Presentaron de manera oficial la nueva directiva de la APA

En compañía de otras asociaciones y colegios de abogados, este miércoles se presentó de manera oficial la nueva directiva de la Asociación Potosina de Abogados encabezada por Marco Polo Méndez Alonso.

El nuevo presidente de la APA inició su gestión con un llamado a la unidad y la armonía, esto luego de que la Planilla 1 que fue su principal rival, denunció acarreo y coacción del voto con ayuda de funcionarios públicos, incluido el Fiscal General del Estado, por lo que anunciaron la creación de una nueva agrupación.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Al respecto, Méndez Alonso indicó que no ha tenido acercamiento con los disidentes, y dijo no tener inconveniente en que formen su propia organización, misma que señaló, será bienvenida en la APA; sobre la denuncia de acarreo, indicó que hubo alrededor de 200 abogadas y abogados del interior del estado que con sus propios recursos decidieron trasladarse a la Capital potosina para ejercer su derecho al voto, pues cabe recordar que no se instalaron casillas en las delegaciones para que pudieran votar cerca de su lugar de origen.

Así mismo, manifestó que entre las principales necesidades que atenderá la nueva directiva están: establecer de forma puntual el padrón de abogados y abogadas del estado y establecer sus especialidades para poder direccionar una capacitación focalizada; capacitar y certificar a todas y todos los abogados potosinos de forma periódica y continua para garantizar la ética y calidad de los servicios; y modernizar los estatutos de la APA que datan de hace 70 años, para hacerlos más democráticos y que garanticen la representación permanente de los abogados de las cuatro regiones del estado.

En la presentación estuvo acompañado por presidentes de colegios y asociaciones de abogados, tanto de la Capital potosina como de la Zona Media y Huasteca y dijo contar también con el respaldo de asociaciones del Altiplano, por lo que anunció que posteriormente se firmará un convenio de colaboración entre todas las agrupaciones.