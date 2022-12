Presentan Plan de Trabajo Operativo Invernal 2022 -2023

Con el fin de organizar, coordinar y operar las medidas y acciones de prevención, impulsando la gestión integral del riesgo y en su caso, mitigar los daños y afectaciones ante posibles emergencias o desastres, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó este jueves, en su calidad de presidente, la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en donde fue presentado el Plan de Trabajo Operativo Invernal 2022 -2023.

Durante la sesión se informó que en esta temporada invernal se tienen pronosticados 51 frentes fríos, siendo los períodos de diciembre y enero los más frecuentes, por lo que Gallardo Cardona, giró instrucciones para concientizar a la población para que estén preparados en esta temporada gélida para saber qué hacer antes, durante y después de una contingencia.

Cortesía | Gobierno del Estado

“Es muy importante dar continuidad a los simulacros, sigamos trabajando en la prevención para el siguiente año, de manera que tengamos una ruta definida, podemos tener un problema, pero es preciso, desde ahora, definir los puntos rojos para que cuando se presenten esas temporadas no estemos desprevenidos; no nos podemos permitir eso, los invito a que el próximo año hagamos programas operativos más globales no focalizados por municipio”, expresó el Gobernador.

El Jefe del Ejecutivo Estatal pidió a los diferentes cuerpos de auxilio, a tener criterios de uniformidad en cuanto a las acciones a ejercer en los operativos, ya sea para la temporada de incendios forestales, huracanes o en cuanto a los riesgos por la posible presencia de movimientos sísmicos en San Luis Potosí, de manera que la población sepa cómo actuar y evitar pérdidas humanas, así como reducir el riesgo patrimonial de las mismas.

En temporada invernal, se instalaron 69 refugios temporales distribuidos en las cuatro zonas del Estado y se desplegará al personal a través de los operativos “Navidad Segura”, “Personas en Situación de Calle”, “Cohetón”, “Salud Invernal”, “Vacacional Navideño” y “Guadalupano”, poniendo especial énfasis en la prevención de accidentes.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, llamó a fortalecer la coordinación entre las diferentes instancias de prevención y auxilio, así como a mantener el trabajo de apoyo junto a los 58 municipios, a efecto de que se reduzcan los riesgos para las y los potosinos y se puedan dar pasos firmes hacia la cultura de la protección civil y las actitudes de autocuidado y autoprotección.